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У Луцьку на перевезення пільговиків витратять понад 45 000 000 гривень

У Луцьку на перевезення пільговиків витратять понад 45 000 000 гривень
У Луцьку за рік на перевезення пасажирів пільгових категорій витратять понад 45 мільйонів гривень.

Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.

Депутат Алла Надточій зауважила, що за перший квартал уже витратили 20 мільйонів гривень на перевезення пільговиків. Тож вона поцікавилася, скільки коштів потрібно витратити на ці цілі за рік.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова відповіла, що точну суму наразі назвати не можна, адже зменшили коефіцієнт для ЛПЕ, за яким будуть проводити відшкодування. Також у Луцьку працюють над впровадженням електронної системи оплати.

«Це буде значно більше, аніж 45 мільйонів», - додала вона.

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Теги: Луцьк, пільги, перевізник
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