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У Луцьку просять не знищувати мистецтво недолугими реформами

У Луцьку просять не знищувати мистецтво недолугими реформами
Депутати Луцької міської ради звернулися до Кабміну з проханням скасувати два недолугий наказ Міністерства освіти «Про затвердження типових освітніх програм початкової мистецької освіти» та положення про атестацію педагогічних працівників.

Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук розповів, що Міністерство культури України нещодавно затвердило два накази, серед яких – питання атестації працівників. Вони значно погіршать ситуацію з навчанням у мистецьких школах.

«У результаті обговорення з працівниками галузі мистецтва ми прийшли до висновку, що ці накази погіршать якість навчання. По основному предмету заняття раніше було 2 години в тиждень, а тепер буде 1 година. До того ж, по 23 хвилини поділене. Тобто діти прийдуть, дістануть ноти і вже пора йти додому. Абсолютно виключена можливість визначення додаткового предмету. Питання атестації містить дискримінаційні норми, коли керівник може виставити викладачу оцінку за поняттям конфліктність. Тож якщо директор поставить незадовільну оцінку, то працівник не пройде атестацію», - відзначив він.

Ігор Поліщук додав, що визначні представники галузі культури і викладачі підписали до президента з проханням скасувати накази.

«Усі ми хочемо змін і реформ, але коли реформи роблять для галочки, то це не найкращий варіант. Наше позашкілля може дати фору США і Європі. Міністерство хоче зекономити кошти, але за такий рахунок ми не маємо дозволяти це робити», - наголосив депутат Богдан Богонос.

Відтак, обранці громади звернулися до Кабміну щодо відміни реформи мистецької освіти.

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Теги: Луцькрада, депутати, мистецтво
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