Премії медпрацівникам у Луцьку призначатимуть керівники закладів
Сьогодні, 12:15
У Луцьку медичним працівникам виплатять премії до професійного свята. Суму ж визначатимуть керівники медичних закладів.
Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій поцікавилася, яка в місті склалася ситуація з отриманням премій медичним працівникам.
«Ми передбачали додатково до коштів субвенції 50 мільйонів гривень на виплату зарплат медпрацівникам. На сьогодні ці кошти повністю не використали. Премії медичним працівникам виплачували щороку, так буде і цього року. Рішення прийматимуть керівники медичних закладів і призначатимуть премії від 20 до 50 %, залежно від вкладу працівників. Кошти на премії є», – відповіла директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова.
Алла Надточій додала, що медична галузь поки знаходиться у найгіршому стані і потребує підтримки.
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Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат Алла Надточій поцікавилася, яка в місті склалася ситуація з отриманням премій медичним працівникам.
«Ми передбачали додатково до коштів субвенції 50 мільйонів гривень на виплату зарплат медпрацівникам. На сьогодні ці кошти повністю не використали. Премії медичним працівникам виплачували щороку, так буде і цього року. Рішення прийматимуть керівники медичних закладів і призначатимуть премії від 20 до 50 %, залежно від вкладу працівників. Кошти на премії є», – відповіла директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова.
Алла Надточій додала, що медична галузь поки знаходиться у найгіршому стані і потребує підтримки.
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