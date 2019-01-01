Премії медпрацівникам у Луцьку призначатимуть керівники закладів

У Луцьку медичним працівникам виплатять премії до професійного свята. Суму ж визначатимуть керівники медичних закладів.Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавилася, яка в місті склалася ситуація з отриманням премій медичним працівникам.«Ми передбачали додатково до коштів субвенції 50 мільйонів гривень на виплату зарплат медпрацівникам. На сьогодні ці кошти повністю не використали. Премії медичним працівникам виплачували щороку, так буде і цього року. Рішення прийматимуть керівники медичних закладів і призначатимуть премії від 20 до 50 %, залежно від вкладу працівників. Кошти на премії є», – відповіла директор департаменту бюджету та фінансівАлла Надточій додала, що медична галузь поки знаходиться у найгіршому стані і потребує підтримки.