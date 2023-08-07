вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин після сварки з співмешканкою хотів ввести собі у вену ацетон

Волинянин після сварки з співмешканкою хотів ввести собі у вену ацетон
У Ковелі під час конфлікту із співмешканкою чоловік хотів покінчити життя самогубством.

У суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності 50-річного мешканця міста за домашнє насильство щодо своєї співмешканки, яке задокументовала поліція 27 березня цього року. Торік у жовтні його вже судили за аналогічне правопорушення, - пише Район.Ковель.

У судовому засіданні дебошир свою вину не визнав, пояснив, що не бажає спільно проживати з цією жінкою та її дітьми, але йти з помешкання не хоче, прагне покінчити життя самогубством.

Він казав, що з приводу конфліктів з потерпілою намагався ввести собі у вену ацетон, але його врятували. За його словами, після суду прагне зробити те саме, чи повіситись.

Потерпіла в суді розповіла, що співмешканець проживати деінде не хоче, періодично приходить у помешкання, яке вона винаймає, та вчиняє щодо неї домашнє насильство на очах у дітей, щоденно вживає спиртне. Жінка просила його суворо покарати.

Суд постановив відправити дебошира під адміністративний арешт строком на 7 діб та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ацетон, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дорога на Набережній у Луцьку побудована на смітті
Сьогодні, 12:33
Проспект Волі у Луцьку ремонтуватимуть 2 роки
Сьогодні, 12:27
Волинянин після сварки з співмешканкою хотів ввести собі у вену ацетон
Сьогодні, 12:16
Премії медпрацівникам у Луцьку призначатимуть керівники закладів
Сьогодні, 12:15
Волинські медики перевезли постраждалого в аварії з Любліна до Луцька
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
На Волині провели в останню путь військовослужбовця 14 бригади. ФОТО На Волині провели в останню путь військовослужбовця 14 бригади. ФОТО
26 травень, 11:26
Уже переліз через огорожу: луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства на мосту. ВІДЕО Уже переліз через огорожу: луцькі патрульні врятували чоловіка від самогубства на мосту. ВІДЕО
25 травень, 23:09
Військовий волинської бригади вчинив самогубство Військовий волинської бригади вчинив самогубство
25 травень, 12:33
Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі
24 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Батько під час бійки з рушниці застрелив сина
Сьогодні, 13:10
 0
У Києві по-звірячому познущалися над 25-річною вагітною
Сьогодні, 12:40
 0
Дорога на Набережній у Луцьку побудована на смітті
Сьогодні, 12:33
 0
Проспект Волі у Луцьку ремонтуватимуть 2 роки
Сьогодні, 12:27
 0
Волинянин після сварки з співмешканкою хотів ввести собі у вену ацетон
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿