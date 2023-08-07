Волинянин після сварки з співмешканкою хотів ввести собі у вену ацетон





У суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності 50-річного мешканця міста за домашнє насильство щодо своєї співмешканки, яке задокументовала поліція 27 березня цього року. Торік у жовтні його вже судили за аналогічне правопорушення, - пише



У судовому засіданні дебошир свою вину не визнав, пояснив, що не бажає спільно проживати з цією жінкою та її дітьми, але йти з помешкання не хоче, прагне покінчити життя самогубством.



Він казав, що з приводу конфліктів з потерпілою намагався ввести собі у вену ацетон, але його врятували. За його словами, після суду прагне зробити те саме, чи повіситись.



Потерпіла в суді розповіла, що співмешканець проживати деінде не хоче, періодично приходить у помешкання, яке вона винаймає, та вчиняє щодо неї домашнє насильство на очах у дітей, щоденно вживає спиртне. Жінка просила його суворо покарати.



Суд постановив відправити дебошира під адміністративний арешт строком на 7 діб та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі під час конфлікту із співмешканкою чоловік хотів покінчити життя самогубством.У суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності 50-річного мешканця міста за домашнє насильство щодо своєї співмешканки, яке задокументовала поліція 27 березня цього року. Торік у жовтні його вже судили за аналогічне правопорушення, - пише Район.Ковель У судовому засіданні дебошир свою вину не визнав, пояснив, що не бажає спільно проживати з цією жінкою та її дітьми, але йти з помешкання не хоче, прагне покінчити життя самогубством.Він казав, що з приводу конфліктів з потерпілою намагався ввести собі у вену ацетон, але його врятували. За його словами, після суду прагне зробити те саме, чи повіситись.Потерпіла в суді розповіла, що співмешканець проживати деінде не хоче, періодично приходить у помешкання, яке вона винаймає, та вчиняє щодо неї домашнє насильство на очах у дітей, щоденно вживає спиртне. Жінка просила його суворо покарати.Суд постановив відправити дебошира під адміністративний арешт строком на 7 діб та стягнути з нього в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.

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