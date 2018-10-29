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Членам родин загиблих атовців з Луцька придбають книги

Членам родин загиблих атовців з Луцька придбають книги
Члени родин загиблих в АТО військових з Луцька отримають книги «Волинський небесний батальйон».

Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.

Ініціатором видання книги «Волинський небесний батальйон» газета «Вісник». Із бюджету Луцька виділять 32 тисячі на придбання цих книг в усі бібліотеки міста та для членів родин загиблих із Луцька.

Загалом куплять 110 книжок, одна з яких вартує 280 гривень.

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Теги: книга, Луцьк
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