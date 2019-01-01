У Києві по-звірячому познущалися над 25-річною вагітною





Вона перебувала у шоковому стані й кидалася під автомобілі, - пише



Поведінку дівчини помітили перехожі за адресою Гната Хоткевича, 27 і викликали лікарів, повідомляє "Інформатор".



За попередньою інформацією, приблизно о 23:30 28 травня вона йшла зустрічати свого чоловіка. У якийсь момент ззаду її почав хтось душити, а після цього дівчина вже нічого не пам'ятає.



Коли потерпіла отямилася, то виявила, що у неї немає мобільного телефону, взуття та нижньої білизни. Після госпіталізації дівчину фізично не оглядали, але у медиків є припущення, що її зґвалтували. Деталі інциденту з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 29 травня в Києві стався страшний випадок із 25-річною вагітною жінкою. Так, лікарі швидкої допомоги привезли її в один із пологових будинків столиці.Вона перебувала у шоковому стані й кидалася під автомобілі, - пише Обозреватель Поведінку дівчини помітили перехожі за адресою Гната Хоткевича, 27 і викликали лікарів, повідомляє "Інформатор".За попередньою інформацією, приблизно о 23:30 28 травня вона йшла зустрічати свого чоловіка. У якийсь момент ззаду її почав хтось душити, а після цього дівчина вже нічого не пам'ятає.Коли потерпіла отямилася, то виявила, що у неї немає мобільного телефону, взуття та нижньої білизни. Після госпіталізації дівчину фізично не оглядали, але у медиків є припущення, що її зґвалтували. Деталі інциденту з'ясовуються.

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