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У Києві по-звірячому познущалися над 25-річною вагітною

У Києві по-звірячому познущалися над 25-річною вагітною
У ніч на 29 травня в Києві стався страшний випадок із 25-річною вагітною жінкою. Так, лікарі швидкої допомоги привезли її в один із пологових будинків столиці.

Вона перебувала у шоковому стані й кидалася під автомобілі, - пише Обозреватель.

Поведінку дівчини помітили перехожі за адресою Гната Хоткевича, 27 і викликали лікарів, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, приблизно о 23:30 28 травня вона йшла зустрічати свого чоловіка. У якийсь момент ззаду її почав хтось душити, а після цього дівчина вже нічого не пам'ятає.

Коли потерпіла отямилася, то виявила, що у неї немає мобільного телефону, взуття та нижньої білизни. Після госпіталізації дівчину фізично не оглядали, але у медиків є припущення, що її зґвалтували. Деталі інциденту з'ясовуються.

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Теги: дівчина, вагітна, знущання
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