Батько під час бійки з рушниці застрелив сина

У Вараші 61-річний чоловік із рушниці застрелив 35-річного сина.Трагедія трапилась учора, 28 травня, - пише ГУНП у Рівненській області.Як пояснив 61-річний чоловік, коли додому прийшов захмелілий син, між ними виник конфлікт. У ході сутички син вдарив батька, а той у відповідь дістав із сейфу зареєстровану мисливську гладкоствольну рушницю і здійснив два постріли у груди та плече.Від отриманих вогнепальних поранень 35-річний чоловік помер на місці події.«Зловмисника, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив т.в.о. заступника начальника Вараського відділу поліції – начальник слідчого відділення Юрій Суліковський. — Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».Підозрюваному, який на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння, загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.