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Батько під час бійки з рушниці застрелив сина

Батько під час бійки з рушниці застрелив сина
У Вараші 61-річний чоловік із рушниці застрелив 35-річного сина.

Трагедія трапилась учора, 28 травня, - пише ГУНП у Рівненській області.

Як пояснив 61-річний чоловік, коли додому прийшов захмелілий син, між ними виник конфлікт. У ході сутички син вдарив батька, а той у відповідь дістав із сейфу зареєстровану мисливську гладкоствольну рушницю і здійснив два постріли у груди та плече.

Від отриманих вогнепальних поранень 35-річний чоловік помер на місці події.

«Зловмисника, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив т.в.о. заступника начальника Вараського відділу поліції – начальник слідчого відділення Юрій Суліковський. — Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».

Підозрюваному, який на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння, загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.




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Теги: вбивство, Рівненщина
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