Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО

Біля Волинської обласної клінічної лікарні, що на проспекті Президента Грушевського у Луцьку, люди з пересадженими органами висадили Алею життя, аби висловити вдячність донорам, завдяки яким отримали шанс жити.Урочиста посадка алеї відбулася сьогодні, 29 травня.Перед посадкою дерев пацієнти та лікарі. А також активісти й волонтери зібралися у Волинській обласній клінічній лікарні.Голова громадської організації «Національний рух «За трансплантацію»подякував усім, хто прийшов таким чином подякувати донорам за подароване ними людське життя.«Ми зібралися для того, щоб віддати шану донорам – тим, хто врятував чиєсь життя. Є одна річ на світі, яка цінніша за все – це людське життя… Подаруване життя іншій людині – це найвищий вияв людяності», – сказав Анррєєв.За його словами, в Україні вже давно роблять операції із пересадки органів. Але, на жаль, поки таких операцій ще не достатньо. Тому часто українці все ж змушені їхати для цього за кордон.Від імені громадської організації «Національний рух «За трансплантацію» Юрій Андрєєв вручив грамоту за відданість своїй справі представникам Волинської обласної клінічної лікарні. Подякували колективу за те, що високо тримають марку, і перший заступник голови Волинської обласної радита перший заступник Луцького міського головиКерівник медичного закладурозповів, що нині на Волині – 31 людина, яка живе із пересадженим органом: одна людина – із пересадженим серцем, троє – з печінкою, решта – з ниркою.Під час заходу виступила також відома в Україні волонтерка«Так склалося життя, що я сталася медичним волонтером. Я щиро рада бачити серед тих, хто прийшов висаджувати Алею життя, своїх живих і здорових підопічних. Але, на жаль, не всі пацієнти змогли дожити до трансплантації. Серед них – і двоє моїх підопічних: цез Ратнівського району із Ковельського району. Кожен із нас має пам’ятати, що ми не безсмерті. Я щиро рада, що я і вся моя сім’я прийняли рішення стати донорами після завершення свого життя. Я хочу після того, як Господь мене забере, продовжити життя іншій людині», – сказала волонтерка.Юрій Андрєєв після виступу Наталії Попової вручили подяку Наталії Поповій від громадської організації «Національний рух «За трансплантацію».Лікар Волинської обласної клінічної, яка живе із пересадженою печінкою, виступила, ледь стримуючи сльози. Жінка була волонтером-медиком на Майдані, потім – в Добровольчому українському корпусі. Під час бомбардувань Донецького аеропорту отруїлася газом. Через токсини, які потрапили у кров, у Білінскі відмовили багато органів. Потрібна була трансплантація печінки, яку зробили за кордоном.«Дякую всім людям, завдяки яким я залишися жива – своєму синові, своїй мамі і невідомому донору, за якого щодня молюся», - сказала лікар. Їй теж вручили подяку від активістів.Жителька Старого Чорторийськарозповіла, що два роки тому їй зробили трансплантацію печінки."Донором став син. Я не погоджувалася на цю операцію, бо я вже таки трохи прожила. В 60 років робити трансплантацію… Я шкодувала сина. А тепер кожен ранок зустрічаю з посмішкою і дякую лікарям", - сказала жінка.Лучанка, яка живе із серцем індуса, розповіла, що хлопця, якому вона завдячує життям, звали. Йому було 22 роки і він врятував 6 людей. Тож вона довіку буде вдячна йому, його батькам за прийняте рішення та всім людям, які були поруч у той важкий час.Живе з пересадженим органом і головний лікар Ратнівської районної лікарні, депутат Волиньради. «Я підтримую Наталію Попову. Прийде час коли Господь мене забере, і я буду радий, якщо частинка мене когось врятує. Життя має давати життя. Робимо добро, працюємо, живемо», - сказав Бегаль.Далі ж відбулася спільна молитва перед початком доброї справи – створенням соснової алеї біля лікарні.