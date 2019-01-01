На «Ягодині» у вантажівці виявили «зайві» блузки на понад 13 мільйонів гривень

На митному посту «Ягодин» з американського відправлення вилучили «зайві» жіночі блузки вартістю більше 13 млн грн.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У пункті пропуску Ягодин з вантажівки вилучили 37 178 штук жіночихблузок різних фасонів та розмірів. Перелік їхніх артикулів містить 1152 найменування, а вартість оцінюється у 13 225 599 гривень.Встановлено, що на замовлення молдавської компанії українськийміжнародний перевізник мав доставити до Тирасполя 15,5 т взуття зі США вартістю 18849 $.Автомобіль із Гданська (де його перевантажували з контейнера)прослідував транзитом через усю Польщу і на в’їзді в Україну (теж як транзитне міжнародне перевезення) був зупинений посадовими особами управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.У ході повного митного огляду із описом та перерахункомпакувальних місць, серед зазначеного у товаросупровідних документахвзуття, у фурі виявили незаявлений до митного контролю одяг. Пояснити наявність жіночих блузок у вантажі водій не зміг.Через порушення митних правил вони вилучені на склад митниці доприйняття судом остаточного рішення про притягнення американськоїфірми-відправника до відповідальності.Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії караєконфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладеннямштрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.