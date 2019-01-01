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На «Ягодині» у вантажівці виявили «зайві» блузки на понад 13 мільйонів гривень

На «Ягодині» у вантажівці виявили «зайві» блузки на понад 13 мільйонів гривень
На митному посту «Ягодин» з американського відправлення вилучили «зайві» жіночі блузки вартістю більше 13 млн грн.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

У пункті пропуску Ягодин з вантажівки вилучили 37 178 штук жіночих
блузок різних фасонів та розмірів. Перелік їхніх артикулів містить 1152 найменування, а вартість оцінюється у 13 225 599 гривень.

Встановлено, що на замовлення молдавської компанії український
міжнародний перевізник мав доставити до Тирасполя 15,5 т взуття зі США вартістю 18849 $.

Автомобіль із Гданська (де його перевантажували з контейнера)
прослідував транзитом через усю Польщу і на в’їзді в Україну (теж як транзитне міжнародне перевезення) був зупинений посадовими особами управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.

У ході повного митного огляду із описом та перерахунком
пакувальних місць, серед зазначеного у товаросупровідних документах
взуття, у фурі виявили незаявлений до митного контролю одяг. Пояснити наявність жіночих блузок у вантажі водій не зміг.

Через порушення митних правил вони вилучені на склад митниці до
прийняття судом остаточного рішення про притягнення американської
фірми-відправника до відповідальності.

Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає
конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням
штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.
На «Ягодині» у вантажівці виявили «зайві» блузки на понад 13 мільйонів гривень

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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