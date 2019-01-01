У «Промені» – величезний вибір оригінальних подарунків для дітей*



місяців працює «Крамничка свята», де представлений досить широкий вибір подарунків для дітей. На торгових полицях запропоновано декілька колекцій декору, посуду та аксесуарів для дівчаток. Також є різноманітні рамки для фото, колажі, ароматизовані свічки та цікаві дрібнички. Нещодавно додались оригінальні рюкзаки та гаманці для дівчаток. Додатково гості сімейної перукарні можуть придбати професійний догляд за волоссям італійського бренду «Davines», яким до речі і користуються перукарі «Майстерні краси». А для учнів художньої студії є широкий вибір фарб та канцелярії.



Асортимент товару постійно оновлюється та розширюється. Приємно

вражають доступні ціни та можливість на місці святково упакувати

придбаний подарунок.



Торгові точки розміщені безпосередньо в зонах розважального комплексу – сімейній перукарні «Майстерні краси» та художній студії «Смугастий носоріг», які працюють з 11:00 до 21:00.



Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Адреса: Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



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