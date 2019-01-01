У «ПортCity» святкуватимуть перший ювілей*
Сьогодні, 14:22
Рівно місяць залишився до найграндіознішої події літа 2019 – святкування 5-ї річниці улюбленого ТРЦ ПортCity.
На гостей чекає справді грандіозне дійство, яке відбудеться на парковці ТРЦ 29 червня.
Приходити на свято можна вже з 11:00, на території працюватиме фудзона з різноманітною кухнею, для дітей буде безліч атракціонів та розваг. З 13:00 розпочнеться концертна програма.
Відкриватимуть подію фіналісти конкурсу «Таланти ПортCity 2019». Продовжать свято відомі місцеві колективи: TAKABANDA, HAVANA, ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК та хедлайнери Ірина Білик, Дзідзьо.
Впродовж дня, ведучі Олександр Педан та Олександр Львовський не дадуть сумувати, адже щогодини вони будуть роздавати подарунки та розігрувати грошові сертифікати.
Ну і на завершення - нестримна дискотека зі спецефектами від Dj Большой.
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На гостей чекає справді грандіозне дійство, яке відбудеться на парковці ТРЦ 29 червня.
Приходити на свято можна вже з 11:00, на території працюватиме фудзона з різноманітною кухнею, для дітей буде безліч атракціонів та розваг. З 13:00 розпочнеться концертна програма.
Відкриватимуть подію фіналісти конкурсу «Таланти ПортCity 2019». Продовжать свято відомі місцеві колективи: TAKABANDA, HAVANA, ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК та хедлайнери Ірина Білик, Дзідзьо.
Впродовж дня, ведучі Олександр Педан та Олександр Львовський не дадуть сумувати, адже щогодини вони будуть роздавати подарунки та розігрувати грошові сертифікати.
Ну і на завершення - нестримна дискотека зі спецефектами від Dj Большой.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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