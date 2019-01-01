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У «ПортCity» святкуватимуть перший ювілей*

У «ПортCity» святкуватимуть перший ювілей*
Рівно місяць залишився до найграндіознішої події літа 2019 – святкування 5-ї річниці улюбленого ТРЦ ПортCity.

На гостей чекає справді грандіозне дійство, яке відбудеться на парковці ТРЦ 29 червня.

Приходити на свято можна вже з 11:00, на території працюватиме фудзона з різноманітною кухнею, для дітей буде безліч атракціонів та розваг. З 13:00 розпочнеться концертна програма.

Відкриватимуть подію фіналісти конкурсу «Таланти ПортCity 2019». Продовжать свято відомі місцеві колективи: TAKABANDA, HAVANA, ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК та хедлайнери Ірина Білик, Дзідзьо.

Впродовж дня, ведучі Олександр Педан та Олександр Львовський не дадуть сумувати, адже щогодини вони будуть роздавати подарунки та розігрувати грошові сертифікати.

Ну і на завершення - нестримна дискотека зі спецефектами від Dj Большой.
У «ПортCity» святкуватимуть перший ювілей*
У «ПортCity» святкуватимуть перший ювілей*
У «ПортCity» святкуватимуть перший ювілей*

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Теги: ПортCity
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