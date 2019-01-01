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На Волині злодії поцупили з кладовища огорожу

На Волині злодії поцупили з кладовища огорожу
У Горохівському районі поліцейські затримали групу осіб, які викрали із кладовища в селі Новосілки металеву огорожу.

У понеділок, 27 травня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку, - пише ГУНП у Волинській області.

На місце одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що 27-річний, 28-річний та 20-річний жителі цього ж району викрали з території кладовища металеву огорожу, вагою майже 140 кг. Завершити справу зловмисникам завадили випадкові очевидці, котрі одразу ж повідомили про подію.

Правоохоронці вилучили у злодіїв металеву огорожу та авто на якому вони вчинили крадіжку.

Слідчі Горохівського відділу поліції за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб розпочали кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, арешту строком від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.




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Теги: крадії, огорожа, цвинтар
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