На Волині злодії поцупили з кладовища огорожу

У Горохівському районі поліцейські затримали групу осіб, які викрали із кладовища в селі Новосілки металеву огорожу.У понеділок, 27 травня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку, - пише ГУНП у Волинській області.На місце одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.Поліцейські встановили, що 27-річний, 28-річний та 20-річний жителі цього ж району викрали з території кладовища металеву огорожу, вагою майже 140 кг. Завершити справу зловмисникам завадили випадкові очевидці, котрі одразу ж повідомили про подію.Правоохоронці вилучили у злодіїв металеву огорожу та авто на якому вони вчинили крадіжку.Слідчі Горохівського відділу поліції за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб розпочали кримінальне провадження.Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, арешту строком від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.