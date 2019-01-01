На Волині злодії поцупили з кладовища огорожу
Сьогодні, 15:03
У Горохівському районі поліцейські затримали групу осіб, які викрали із кладовища в селі Новосілки металеву огорожу.
У понеділок, 27 травня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, що 27-річний, 28-річний та 20-річний жителі цього ж району викрали з території кладовища металеву огорожу, вагою майже 140 кг. Завершити справу зловмисникам завадили випадкові очевидці, котрі одразу ж повідомили про подію.
Правоохоронці вилучили у злодіїв металеву огорожу та авто на якому вони вчинили крадіжку.
Слідчі Горохівського відділу поліції за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб розпочали кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, арешту строком від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.
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У понеділок, 27 травня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку, - пише ГУНП у Волинській області.
На місце одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, що 27-річний, 28-річний та 20-річний жителі цього ж району викрали з території кладовища металеву огорожу, вагою майже 140 кг. Завершити справу зловмисникам завадили випадкові очевидці, котрі одразу ж повідомили про подію.
Правоохоронці вилучили у злодіїв металеву огорожу та авто на якому вони вчинили крадіжку.
Слідчі Горохівського відділу поліції за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб розпочали кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, арешту строком від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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