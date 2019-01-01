Біда не ходить одна: блискавка вбила волинянку та спалила її будинок





Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, трагедія трапилася 28 травня близько 17:00, - пише



Жінка разом із чоловіком знаходилася на полі поблизу села, де випасали корови. Жінка, 1984 року народження, загинула на місці. Тіло поліцейські направили на судово-медичну експертизу.



Відомо, що загибла працювала у санаторії «Лісова пісня», у неї залишилося троє дітей.



Ще одна біда трапилася під час цієї грози в цій же родині: блискавка вдарила у будинок. Внаслідок цього пошкоджено чотири метри квадратні стіни, згоріла морозильна камера та речі домашнього вжитку.



Невелику пожежу людям вдалося загасити до приїзду рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час грози у селі Мельники Шацького району від удару блискавки загинула жінка . І у той же день в її родини горів будинок.Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, трагедія трапилася 28 травня близько 17:00, - пише Район in.ua. Жінка разом із чоловіком знаходилася на полі поблизу села, де випасали корови. Жінка, 1984 року народження, загинула на місці. Тіло поліцейські направили на судово-медичну експертизу.Відомо, що загибла працювала у санаторії «Лісова пісня», у неї залишилося троє дітей.Ще одна біда трапилася під час цієї грози в цій же родині: блискавка вдарила у будинок. Внаслідок цього пошкоджено чотири метри квадратні стіни, згоріла морозильна камера та речі домашнього вжитку.Невелику пожежу людям вдалося загасити до приїзду рятувальників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію