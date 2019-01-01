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Біда не ходить одна: блискавка вбила волинянку та спалила її будинок

Біда не ходить одна: блискавка вбила волинянку та спалила її будинок
Під час грози у селі Мельники Шацького району від удару блискавки загинула жінка. І у той же день в її родини горів будинок.

Як повідомляють у Шацькому відділенні поліції, трагедія трапилася 28 травня близько 17:00, - пише Район in.ua.

Жінка разом із чоловіком знаходилася на полі поблизу села, де випасали корови. Жінка, 1984 року народження, загинула на місці. Тіло поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Відомо, що загибла працювала у санаторії «Лісова пісня», у неї залишилося троє дітей.

Ще одна біда трапилася під час цієї грози в цій же родині: блискавка вдарила у будинок. Внаслідок цього пошкоджено чотири метри квадратні стіни, згоріла морозильна камера та речі домашнього вжитку.

Невелику пожежу людям вдалося загасити до приїзду рятувальників.

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Теги: блискавка, трагедія, будинок
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