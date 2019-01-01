Держпродспоживслужбі дали приміщення в оренду за 1 гривню у Луцьку

Головному управлінню Держпродспоживслужби в області дали приміщення в оренду за 1 гривню у Луцьку.Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.Нежитлове приміщення, загальною площею 148,9 «квадрати», знаходиться на вулиці Ковельській, 8. Місячна орендна плата за нежитлове приміщення нині становить 1 987,43 гривні.Депутатповідомив, що профільна комісія не підтримала цей проект рішення, адже комунальні підприємства мають платити 3 % за оренду. До того ж, фасад приміщення знаходиться в аварійному стані, там немає каналізації.Відтак, Держпродспоживслужба звернулася з проханням встановити річну орендну плату в розмірі однієї гривні на термін до лютого 2020 року.«Держпродспоживслужба попросила дати можливість їм довикористовувати це приміщення за пільгою, адже вони переїжджають в інше через пів року. Робити там ремонт вони не будуть. Якщо ми їх підтримаємо, то хай виїжджають і ми зможемо потім отримати більше за оренду в когось іншого», - відзначив в.о. мера ЛуцькаУ підсумку обранці громади підтримали проект рішення.