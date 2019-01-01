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На Харківщині вітчим зґвалтував 13-річну пасербицю

На Харківщині вітчим зґвалтував 13-річну пасербицю
У селі Шубіне на Харківщині 53-річний чоловік зґвалтував малолітню падчерку.

Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП у Харківській області.

У понеділок, 27 травня, 53-річному чоловіку, який раніше був засуджений, оголосили про підозру у розбещені та зґвалтуванні 13-річної падчерки. 25 травня до правоохоронців звернулася дружина підозрюваного та розповіла, що чоловік розбещує її доньку.

У результаті, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітнього) та за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки).

Також підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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Теги: зґвалтування, пасербиця
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