На Харківщині вітчим зґвалтував 13-річну пасербицю





Про це журналісту



У понеділок, 27 травня, 53-річному чоловіку, який раніше був засуджений, оголосили про підозру у розбещені та зґвалтуванні 13-річної падчерки. 25 травня до правоохоронців звернулася дружина підозрюваного та розповіла, що чоловік розбещує її доньку.



У результаті, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітнього) та за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки).



Також підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шубіне на Харківщині 53-річний чоловік зґвалтував малолітню падчерку.Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП у Харківській області.У понеділок, 27 травня, 53-річному чоловіку, який раніше був засуджений, оголосили про підозру у розбещені та зґвалтуванні 13-річної падчерки. 25 травня до правоохоронців звернулася дружина підозрюваного та розповіла, що чоловік розбещує її доньку.У результаті, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітнього) та за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки).Також підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію