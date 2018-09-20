Луцький депутат хотів заборонити всім приходити у мерію в шортах

Депутат Луцької міської радизапропонував заборонити приходити у мерію в шортах.Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.Депутат Микола Дендіберін сказав, що журналісти та інші люди не мають права приходити на сесію міської ради в шортах і вважає таку поведінку некультурною.«Це неповага до депутатів і до всіх у міській раді приходити у шортах, як труси. Це некультурно! Ми ж в Європу йдемо!» - зазначив він.Тож він попросив вирішити це питання. Однак обранці громади не зрозуміли таку пропозицію і не підтримали цей запит.