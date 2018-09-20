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Луцький депутат хотів заборонити всім приходити у мерію в шортах

Луцький депутат хотів заборонити всім приходити у мерію в шортах
Депутат Луцької міської ради Микола Дендіберін запропонував заборонити приходити у мерію в шортах.

Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.

Депутат Микола Дендіберін сказав, що журналісти та інші люди не мають права приходити на сесію міської ради в шортах і вважає таку поведінку некультурною.

«Це неповага до депутатів і до всіх у міській раді приходити у шортах, як труси. Це некультурно! Ми ж в Європу йдемо!» - зазначив він.

Тож він попросив вирішити це питання. Однак обранці громади не зрозуміли таку пропозицію і не підтримали цей запит.

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Теги: депутат, Луцькрада
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Коментарі 4
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дебіл. Вас люди вибрали хочуть В ШОРТАХ... хочуть хай приходять. ДЕБІЛ!!!
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ТЕБЕ люди в шортах обирали....
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ти вже там..............
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Чоловік в шортах у публічному місці - це ганьба. Це неповага до людей. В Європі ще з 13 століття існують правила, як куди одягнутись: на весілля, похорони, до людей, до влади... А полішуки можуть в раду прийти в засцяних кальсонах. З брудними нігтями і потрісканими пятками.
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