Луцький депутат хотів заборонити всім приходити у мерію в шортах
Сьогодні, 16:18
Депутат Луцької міської ради Микола Дендіберін запропонував заборонити приходити у мерію в шортах.
Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Дендіберін сказав, що журналісти та інші люди не мають права приходити на сесію міської ради в шортах і вважає таку поведінку некультурною.
«Це неповага до депутатів і до всіх у міській раді приходити у шортах, як труси. Це некультурно! Ми ж в Європу йдемо!» - зазначив він.
Тож він попросив вирішити це питання. Однак обранці громади не зрозуміли таку пропозицію і не підтримали цей запит.
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Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Дендіберін сказав, що журналісти та інші люди не мають права приходити на сесію міської ради в шортах і вважає таку поведінку некультурною.
«Це неповага до депутатів і до всіх у міській раді приходити у шортах, як труси. Це некультурно! Ми ж в Європу йдемо!» - зазначив він.
Тож він попросив вирішити це питання. Однак обранці громади не зрозуміли таку пропозицію і не підтримали цей запит.
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Коментарі 4
дебіл. Вас люди вибрали хочуть В ШОРТАХ... хочуть хай приходять. ДЕБІЛ!!!
ТЕБЕ люди в шортах обирали....
ти вже там..............
Чоловік в шортах у публічному місці - це ганьба. Це неповага до людей. В Європі ще з 13 століття існують правила, як куди одягнутись: на весілля, похорони, до людей, до влади... А полішуки можуть в раду прийти в засцяних кальсонах. З брудними нігтями і потрісканими пятками.
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