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ЦВК спростила процес зміни місця голосування

ЦВК спростила процес зміни місця голосування
Центральна виборча комісія змінила правила голосування для українців, які хочуть віддати голос не за місцем прописки.

Згідно з правками до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року, відтепер для зміни місця голосування не потрібно надавати підтверджуючий документ, - пишуть Факти.

Отже, тепер для зміни місця голосування потрібні тільки заява і паспорт.

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Теги: голосування, зміни
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