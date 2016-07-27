ЦВК спростила процес зміни місця голосування





Згідно з правками до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року, відтепер для зміни місця голосування не потрібно надавати підтверджуючий документ, - пишуть



Отже, тепер для зміни місця голосування потрібні тільки заява і паспорт.

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