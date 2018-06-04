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У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»

У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»
Аби усі охочі могли зарядитися позитивною енергією на все літо, Громадянський Рух «СВІДОМІ» запрошує на «Велике дитяче свято».

Дійство відбудеться у п’ятницю, 31 травня, на території рекреаційної зони «CITY PARK». Початок заходу об 11 годині, – йдеться у дописі на Facebook-сторінці руху, пише "Конкурент".

«На вас чекає музична руханка, футбольний турнір, різноманітні естафети, турнір з настільного тенісу, турнір з шашок та шахів, показовий виступ українських бойових мистецтв «СПАС», розважальна програма від студії свята «Карамболь» та багато-багато цікавих призів і подарунків», – анонсують «СВІДОМІ».

Також закликають обов’язково прийти і провести активно та весело час разом із усією сім'єю.

«Чудовий настрій та незабутні враження час ми вам гарантуємо», – підсумували у Громадянському Русі «СВІДОМІ».

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Теги: «СВІДОМІ», «CITY PARK», Луцьк, свято, діти
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