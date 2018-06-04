У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»





Дійство відбудеться у п’ятницю, 31 травня, на території рекреаційної зони «CITY PARK». Початок заходу об 11 годині, – йдеться у дописі на



«На вас чекає музична руханка, футбольний турнір, різноманітні естафети, турнір з настільного тенісу, турнір з шашок та шахів, показовий виступ українських бойових мистецтв «СПАС», розважальна програма від студії свята «Карамболь» та багато-багато цікавих призів і подарунків», – анонсують «СВІДОМІ».



Також закликають обов’язково прийти і провести активно та весело час разом із усією сім'єю.



«Чудовий настрій та незабутні враження час ми вам гарантуємо», – підсумували у Громадянському Русі «СВІДОМІ».

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