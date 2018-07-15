Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Сьогодні, 18:01
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 18 потягів, які курсуватимуть до морських курортів в Бердянську, Одесі, Генічеську, Миколаєві та Херсоні.
Про це йдеться на сайті залізниці.
Відомо, що один додатковий потяг буде курсуватиме з Волині до Одеси.
В залізничних касах та онлайн уже можна придбати квитки на потяг № 291/293 сполученням Ковель—Одеса, який розпочне рух вже 31 травня й курсуватиме щоденно до 16 вересня включно.
З Ковеля до Одеси потяг буде відправлятися о 20:10 годині.
У зворотньому напрямку - з Одеси до Ковеля - потяг вирушатиме о 10:51 год.
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Про це йдеться на сайті залізниці.
Відомо, що один додатковий потяг буде курсуватиме з Волині до Одеси.
В залізничних касах та онлайн уже можна придбати квитки на потяг № 291/293 сполученням Ковель—Одеса, який розпочне рух вже 31 травня й курсуватиме щоденно до 16 вересня включно.
З Ковеля до Одеси потяг буде відправлятися о 20:10 годині.
У зворотньому напрямку - з Одеси до Ковеля - потяг вирушатиме о 10:51 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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