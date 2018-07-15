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Через два дні з Волині запустять поїзд до моря

Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 18 потягів, які курсуватимуть до морських курортів в Бердянську, Одесі, Генічеську, Миколаєві та Херсоні.

Про це йдеться на сайті залізниці.

Відомо, що один додатковий потяг буде курсуватиме з Волині до Одеси.

В залізничних касах та онлайн уже можна придбати квитки на потяг № 291/293 сполученням Ковель—Одеса, який розпочне рух вже 31 травня й курсуватиме щоденно до 16 вересня включно.

З Ковеля до Одеси потяг буде відправлятися о 20:10 годині.

У зворотньому напрямку - з Одеси до Ковеля - потяг вирушатиме о 10:51 год.

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Теги: Укрзалізниця, поїзд, курорт, море, вибір редактора
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