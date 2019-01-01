У Луцьку на вулиці Глушець – зруйнований тротуар





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Прошу звернути увагу на цю петицію, восени на вулиці Глушець, що біля Старого ринку розрили тротуар та так і залишили, НЕМОЖЛИВО ходити по тій місцевості", - зазначає автор петиції Кравченко Максим Богданович.



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Головне фото – ілюстративне.

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