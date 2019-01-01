У Луцьку на вулиці Глушець – зруйнований тротуар
Сьогодні, 17:47
Лучани просять на вулиці Глушець відремонтувати тротуар.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Прошу звернути увагу на цю петицію, восени на вулиці Глушець, що біля Старого ринку розрили тротуар та так і залишили, НЕМОЖЛИВО ходити по тій місцевості", - зазначає автор петиції Кравченко Максим Богданович.
Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1249
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Прошу звернути увагу на цю петицію, восени на вулиці Глушець, що біля Старого ринку розрили тротуар та так і залишили, НЕМОЖЛИВО ходити по тій місцевості", - зазначає автор петиції Кравченко Максим Богданович.
Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1249
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«O'Jazz'DOit»: у луцькому джаз-клубі виступить піаніст зі Львова
Сьогодні, 18:26
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Сьогодні, 18:01
У Луцьку на вулиці Глушець – зруйнований тротуар
Сьогодні, 17:47
На Харківщині вітчим зґвалтував 13-річну пасербицю
Сьогодні, 17:30
У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»
Сьогодні, 17:22