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У Луцьку на вулиці Глушець – зруйнований тротуар

У Луцьку на вулиці Глушець – зруйнований тротуар
Лучани просять на вулиці Глушець відремонтувати тротуар.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Прошу звернути увагу на цю петицію, восени на вулиці Глушець, що біля Старого ринку розрили тротуар та так і залишили, НЕМОЖЛИВО ходити по тій місцевості", - зазначає автор петиції Кравченко Максим Богданович.

Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1249

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: петиція
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