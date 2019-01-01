Компанія «Інвестор» зруйнувала міф про мансардні вікна*





Сонце підкріплює імунну систему, забезпечує вітаміном Д, продукує гормон щастя, підвищує концентрацію та здатність працювати… Жодна лампочка цього не зробить. А оскільки більшість людей до 90% часу проводять у приміщеннях, питання природнього освітлення кімнат та офісів, тобто – вибору вікон, дуже важливе, пише видання "



Безцінне сонце



Науковці провели чимало досліджень на тему освітлення кімнат і одним із цікавих відкриттів став той факт, що мансардні вікна пропускають набагато більше світла, аніж фасадні.



«Для того, щоб чітко порівняти, яке світло дає фасадне і мансардне вікно, збудували два ідентичні приміщення. В одному встановили мансардне, в іншому – фасадне вікно з такою ж площею засклення. Виявилося, що через мансардне вікно попадає вдвічі більше світла», – розповів Сергій Герук, представник компанії «VELUX», яка проводила дослідження.



До слова, «VELUX» – данська компанія, що працює на європейському ринку мансардних вікон із 40-х років минулого століття.



Також ця компанія проводила немало досліджень і щодо впливу сонячного світла на людей. Зокрема, виявили, що в недостатньо освітлених приміщеннях працездатність людей падає до 15%. Те саме стосується і школярів: рівень концентрації під час навчання в темних приміщеннях стрімко знижується.



Як «міряють» сонце



Рівень природнього освітлення вимірюється в спеціальній величині – люксах. В Україні немає чіткої вимоги, скільки саме люксів має бути в приміщенні для комфортного життя. Проте заміряють так званий коефіцієнт природнього освітлення: співвідношення між тим, скільки люксів в кімнаті і скільки за вікном на вулиці. Будівельні норми вимагають, щоб у приміщенні такий коефіцієнт становив щонайменше 2%.



«Є спеціальна програма, яка вираховує, скільки світла потрапляє в кімнату через те чи інше вікно і як воно розподіляється. Ця програма – сертифікована в Європі і активно використовується як архітекторами, так і забудовниками, адже там коефіцієнт природнього освітлення регулюється санітарними нормами. Ми проводимо такі розрахунки і для українських забудовників», – розповів Сергій Герук.



До речі, проводили розрахунок і щодо порівняння мансардних та фасадних вікон. І дослідження підтвердило: мансардні суттєво краще освітлюють квартиру.



Зліва – квартира із фасадними вікнами, справа – добавлено ще по мансардному вікну в кожній кімнаті. Це допомогло проникнути денному світлу увсі закутки Приклад освітлення квартири без мансардного вікна Так змінюється ситуація із мансардним вікном



Сонячний «Юпітер»



Схоже дослідження провели для мансардних квартир у житловому комплексі



«Людям подобаються мансардні квартири. У них незвичний дизайн, який можна цікаво обіграти. Але часто виникають питання щодо мансардних вікон… Є певні міфи стосовно таких вікон, один із яких, що вони недобре пропускають сонце. Ми вирішили звернутися до спеціалістів, щоб розібратися в цьому», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.



Результат підтвердив: причин для того, щоб недовіряти мансардним вікнам – немає.



«Ми провели розрахунок коефіцієнту природнього освітлення в однокімнатній квартирі в «Юпітері». Досліджували кімнату площею 22 квадрати, де є лише два мансардні вікна розміром 78 на 118 сантиметрів. Виявилось, що коефіцієнт – 2,3%, тобто навіть більший, ніж того вимагають норми», – розповів Сергій Герук.



У «Юпітері» є два види мансардних квартир: дворівневі чотирикімнатні квартири площею 109 квадратів, де дві кімнати – мансардні, а також – однокімнатні площею 60,77 квадратів.



До слова, на одну із таких мансардних квартир у «Юпітері» наразі діє акція: її продають за зниженою ціною та із розстрочкою на два роки.



Що показало дослідження?



На схемах, які розробили для мансардних кімнат «Юпітера», видно кількість світла та як воно розподіляється в кімнаті.



Схема №1 в розрізі показує вигляд кімнати зверху. Різними кольорами позначені межі ділянки, на якій є певний розмір коефіцієнта природнього освітлення. В межах «синьої» зони такий коефіцієнт – менше 1%. «Зелена» зона – більше 2%, «жовта» – більше 4%. Загалом середній показник у кімнаті – 2,3% при нормі 2%.



Схема №1. В однокімнатній мансардній квартирі у ЖК «Юпітер» коефіцієнт природнього освітлення – 2,3%. Норма світла в приміщенні – 2%



Схеми №2 та 3 в об’ємі показують кількість світла та його розподіл по кімнаті. На цій схемі величини позначені в люксах: «синя» зона – до 63 люксів, «зелена» – від 126, «жовта» – від 250, «помаранчева» – від 375. Для порівняння: одна звичайна лампочка на 100 Вт забезпечить в такій кімнаті (площею 22 квадрати) 54 люкси освітлення.



Схема №2. Розрахунок природнього освітлення (в люксах) Схема №3. Розрахунок природнього освітлення (в люксах)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Природнє світло, тобто – сонячне проміння потрібне людині не тільки для того, щоб добре бачити.Сонце підкріплює імунну систему, забезпечує вітаміном Д, продукує гормон щастя, підвищує концентрацію та здатність працювати… Жодна лампочка цього не зробить. А оскільки більшість людей до 90% часу проводять у приміщеннях, питання природнього освітлення кімнат та офісів, тобто – вибору вікон, дуже важливе, пише видання " Перший ".Науковці провели чимало досліджень на тему освітлення кімнат і одним із цікавих відкриттів став той факт, що мансардні вікна пропускають набагато більше світла, аніж фасадні.«Для того, щоб чітко порівняти, яке світло дає фасадне і мансардне вікно, збудували два ідентичні приміщення. В одному встановили мансардне, в іншому – фасадне вікно з такою ж площею засклення. Виявилося, що через мансардне вікно попадає вдвічі більше світла», – розповів Сергій Герук, представник компанії «VELUX», яка проводила дослідження.До слова, «VELUX» – данська компанія, що працює на європейському ринку мансардних вікон із 40-х років минулого століття.Також ця компанія проводила немало досліджень і щодо впливу сонячного світла на людей. Зокрема, виявили, що в недостатньо освітлених приміщеннях працездатність людей падає до 15%. Те саме стосується і школярів: рівень концентрації під час навчання в темних приміщеннях стрімко знижується.Рівень природнього освітлення вимірюється в спеціальній величині – люксах. В Україні немає чіткої вимоги, скільки саме люксів має бути в приміщенні для комфортного життя. Проте заміряють так званий коефіцієнт природнього освітлення: співвідношення між тим, скільки люксів в кімнаті і скільки за вікном на вулиці. Будівельні норми вимагають, щоб у приміщенні такий коефіцієнт становив щонайменше 2%.«Є спеціальна програма, яка вираховує, скільки світла потрапляє в кімнату через те чи інше вікно і як воно розподіляється. Ця програма – сертифікована в Європі і активно використовується як архітекторами, так і забудовниками, адже там коефіцієнт природнього освітлення регулюється санітарними нормами. Ми проводимо такі розрахунки і для українських забудовників», – розповів Сергій Герук.До речі, проводили розрахунок і щодо порівняння мансардних та фасадних вікон. І дослідження підтвердило: мансардні суттєво краще освітлюють квартиру.Схоже дослідження провели для мансардних квартир у житловому комплексі «Юпітер» , який у Липинах зводить Будівельна компанія «Інвестор» «Людям подобаються мансардні квартири. У них незвичний дизайн, який можна цікаво обіграти. Але часто виникають питання щодо мансардних вікон… Є певні міфи стосовно таких вікон, один із яких, що вони недобре пропускають сонце. Ми вирішили звернутися до спеціалістів, щоб розібратися в цьому», – розповів директор «Інвестора»Результат підтвердив: причин для того, щоб недовіряти мансардним вікнам – немає.«Ми провели розрахунок коефіцієнту природнього освітлення в однокімнатній квартирі в «Юпітері». Досліджували кімнату площею 22 квадрати, де є лише два мансардні вікна розміром 78 на 118 сантиметрів. Виявилось, що коефіцієнт – 2,3%, тобто навіть більший, ніж того вимагають норми», – розповів Сергій Герук.У «Юпітері» є два види мансардних квартир: дворівневі чотирикімнатні квартири площею 109 квадратів, де дві кімнати – мансардні, а також – однокімнатні площею 60,77 квадратів.До слова, на одну із таких мансардних квартир у «Юпітері» наразі діє акція: її продають за зниженою ціною та із розстрочкою на два роки.На схемах, які розробили для мансардних кімнат «Юпітера», видно кількість світла та як воно розподіляється в кімнаті.Схема №1 в розрізі показує вигляд кімнати зверху. Різними кольорами позначені межі ділянки, на якій є певний розмір коефіцієнта природнього освітлення. В межах «синьої» зони такий коефіцієнт – менше 1%. «Зелена» зона – більше 2%, «жовта» – більше 4%. Загалом середній показник у кімнаті – 2,3% при нормі 2%.Схеми №2 та 3 в об’ємі показують кількість світла та його розподіл по кімнаті. На цій схемі величини позначені в люксах: «синя» зона – до 63 люксів, «зелена» – від 126, «жовта» – від 250, «помаранчева» – від 375. Для порівняння: одна звичайна лампочка на 100 Вт забезпечить в такій кімнаті (площею 22 квадрати) 54 люкси освітлення.

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