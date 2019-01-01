Компанія «Інвестор» зруйнувала міф про мансардні вікна*
Сьогодні, 19:48
Природнє світло, тобто – сонячне проміння потрібне людині не тільки для того, щоб добре бачити.
Сонце підкріплює імунну систему, забезпечує вітаміном Д, продукує гормон щастя, підвищує концентрацію та здатність працювати… Жодна лампочка цього не зробить. А оскільки більшість людей до 90% часу проводять у приміщеннях, питання природнього освітлення кімнат та офісів, тобто – вибору вікон, дуже важливе, пише видання "Перший".
Безцінне сонце
Науковці провели чимало досліджень на тему освітлення кімнат і одним із цікавих відкриттів став той факт, що мансардні вікна пропускають набагато більше світла, аніж фасадні.
«Для того, щоб чітко порівняти, яке світло дає фасадне і мансардне вікно, збудували два ідентичні приміщення. В одному встановили мансардне, в іншому – фасадне вікно з такою ж площею засклення. Виявилося, що через мансардне вікно попадає вдвічі більше світла», – розповів Сергій Герук, представник компанії «VELUX», яка проводила дослідження.
До слова, «VELUX» – данська компанія, що працює на європейському ринку мансардних вікон із 40-х років минулого століття.
Також ця компанія проводила немало досліджень і щодо впливу сонячного світла на людей. Зокрема, виявили, що в недостатньо освітлених приміщеннях працездатність людей падає до 15%. Те саме стосується і школярів: рівень концентрації під час навчання в темних приміщеннях стрімко знижується.
Як «міряють» сонце
Рівень природнього освітлення вимірюється в спеціальній величині – люксах. В Україні немає чіткої вимоги, скільки саме люксів має бути в приміщенні для комфортного життя. Проте заміряють так званий коефіцієнт природнього освітлення: співвідношення між тим, скільки люксів в кімнаті і скільки за вікном на вулиці. Будівельні норми вимагають, щоб у приміщенні такий коефіцієнт становив щонайменше 2%.
«Є спеціальна програма, яка вираховує, скільки світла потрапляє в кімнату через те чи інше вікно і як воно розподіляється. Ця програма – сертифікована в Європі і активно використовується як архітекторами, так і забудовниками, адже там коефіцієнт природнього освітлення регулюється санітарними нормами. Ми проводимо такі розрахунки і для українських забудовників», – розповів Сергій Герук.
До речі, проводили розрахунок і щодо порівняння мансардних та фасадних вікон. І дослідження підтвердило: мансардні суттєво краще освітлюють квартиру.
Сонячний «Юпітер»
Схоже дослідження провели для мансардних квартир у житловому комплексі «Юпітер», який у Липинах зводить Будівельна компанія «Інвестор».
«Людям подобаються мансардні квартири. У них незвичний дизайн, який можна цікаво обіграти. Але часто виникають питання щодо мансардних вікон… Є певні міфи стосовно таких вікон, один із яких, що вони недобре пропускають сонце. Ми вирішили звернутися до спеціалістів, щоб розібратися в цьому», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
Результат підтвердив: причин для того, щоб недовіряти мансардним вікнам – немає.
«Ми провели розрахунок коефіцієнту природнього освітлення в однокімнатній квартирі в «Юпітері». Досліджували кімнату площею 22 квадрати, де є лише два мансардні вікна розміром 78 на 118 сантиметрів. Виявилось, що коефіцієнт – 2,3%, тобто навіть більший, ніж того вимагають норми», – розповів Сергій Герук.
У «Юпітері» є два види мансардних квартир: дворівневі чотирикімнатні квартири площею 109 квадратів, де дві кімнати – мансардні, а також – однокімнатні площею 60,77 квадратів.
До слова, на одну із таких мансардних квартир у «Юпітері» наразі діє акція: її продають за зниженою ціною та із розстрочкою на два роки.
Що показало дослідження?
На схемах, які розробили для мансардних кімнат «Юпітера», видно кількість світла та як воно розподіляється в кімнаті.
Схема №1 в розрізі показує вигляд кімнати зверху. Різними кольорами позначені межі ділянки, на якій є певний розмір коефіцієнта природнього освітлення. В межах «синьої» зони такий коефіцієнт – менше 1%. «Зелена» зона – більше 2%, «жовта» – більше 4%. Загалом середній показник у кімнаті – 2,3% при нормі 2%.
Схеми №2 та 3 в об’ємі показують кількість світла та його розподіл по кімнаті. На цій схемі величини позначені в люксах: «синя» зона – до 63 люксів, «зелена» – від 126, «жовта» – від 250, «помаранчева» – від 375. Для порівняння: одна звичайна лампочка на 100 Вт забезпечить в такій кімнаті (площею 22 квадрати) 54 люкси освітлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сонце підкріплює імунну систему, забезпечує вітаміном Д, продукує гормон щастя, підвищує концентрацію та здатність працювати… Жодна лампочка цього не зробить. А оскільки більшість людей до 90% часу проводять у приміщеннях, питання природнього освітлення кімнат та офісів, тобто – вибору вікон, дуже важливе, пише видання "Перший".
Безцінне сонце
Науковці провели чимало досліджень на тему освітлення кімнат і одним із цікавих відкриттів став той факт, що мансардні вікна пропускають набагато більше світла, аніж фасадні.
«Для того, щоб чітко порівняти, яке світло дає фасадне і мансардне вікно, збудували два ідентичні приміщення. В одному встановили мансардне, в іншому – фасадне вікно з такою ж площею засклення. Виявилося, що через мансардне вікно попадає вдвічі більше світла», – розповів Сергій Герук, представник компанії «VELUX», яка проводила дослідження.
До слова, «VELUX» – данська компанія, що працює на європейському ринку мансардних вікон із 40-х років минулого століття.
Також ця компанія проводила немало досліджень і щодо впливу сонячного світла на людей. Зокрема, виявили, що в недостатньо освітлених приміщеннях працездатність людей падає до 15%. Те саме стосується і школярів: рівень концентрації під час навчання в темних приміщеннях стрімко знижується.
Як «міряють» сонце
Рівень природнього освітлення вимірюється в спеціальній величині – люксах. В Україні немає чіткої вимоги, скільки саме люксів має бути в приміщенні для комфортного життя. Проте заміряють так званий коефіцієнт природнього освітлення: співвідношення між тим, скільки люксів в кімнаті і скільки за вікном на вулиці. Будівельні норми вимагають, щоб у приміщенні такий коефіцієнт становив щонайменше 2%.
«Є спеціальна програма, яка вираховує, скільки світла потрапляє в кімнату через те чи інше вікно і як воно розподіляється. Ця програма – сертифікована в Європі і активно використовується як архітекторами, так і забудовниками, адже там коефіцієнт природнього освітлення регулюється санітарними нормами. Ми проводимо такі розрахунки і для українських забудовників», – розповів Сергій Герук.
До речі, проводили розрахунок і щодо порівняння мансардних та фасадних вікон. І дослідження підтвердило: мансардні суттєво краще освітлюють квартиру.
Зліва – квартира із фасадними вікнами, справа – добавлено ще по мансардному вікну в кожній кімнаті. Це допомогло проникнути денному світлу увсі закутки
Сонячний «Юпітер»
Схоже дослідження провели для мансардних квартир у житловому комплексі «Юпітер», який у Липинах зводить Будівельна компанія «Інвестор».
«Людям подобаються мансардні квартири. У них незвичний дизайн, який можна цікаво обіграти. Але часто виникають питання щодо мансардних вікон… Є певні міфи стосовно таких вікон, один із яких, що вони недобре пропускають сонце. Ми вирішили звернутися до спеціалістів, щоб розібратися в цьому», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
Результат підтвердив: причин для того, щоб недовіряти мансардним вікнам – немає.
«Ми провели розрахунок коефіцієнту природнього освітлення в однокімнатній квартирі в «Юпітері». Досліджували кімнату площею 22 квадрати, де є лише два мансардні вікна розміром 78 на 118 сантиметрів. Виявилось, що коефіцієнт – 2,3%, тобто навіть більший, ніж того вимагають норми», – розповів Сергій Герук.
У «Юпітері» є два види мансардних квартир: дворівневі чотирикімнатні квартири площею 109 квадратів, де дві кімнати – мансардні, а також – однокімнатні площею 60,77 квадратів.
До слова, на одну із таких мансардних квартир у «Юпітері» наразі діє акція: її продають за зниженою ціною та із розстрочкою на два роки.
Що показало дослідження?
На схемах, які розробили для мансардних кімнат «Юпітера», видно кількість світла та як воно розподіляється в кімнаті.
Схема №1 в розрізі показує вигляд кімнати зверху. Різними кольорами позначені межі ділянки, на якій є певний розмір коефіцієнта природнього освітлення. В межах «синьої» зони такий коефіцієнт – менше 1%. «Зелена» зона – більше 2%, «жовта» – більше 4%. Загалом середній показник у кімнаті – 2,3% при нормі 2%.
Схема №1. В однокімнатній мансардній квартирі у ЖК «Юпітер» коефіцієнт природнього освітлення – 2,3%. Норма світла в приміщенні – 2%
Схеми №2 та 3 в об’ємі показують кількість світла та його розподіл по кімнаті. На цій схемі величини позначені в люксах: «синя» зона – до 63 люксів, «зелена» – від 126, «жовта» – від 250, «помаранчева» – від 375. Для порівняння: одна звичайна лампочка на 100 Вт забезпечить в такій кімнаті (площею 22 квадрати) 54 люкси освітлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня
Сьогодні, 20:30
Велике інтерв’ю з мером файного міста Тернополя. АНОНС
Сьогодні, 20:00
Компанія «Інвестор» зруйнувала міф про мансардні вікна*
Сьогодні, 19:48
Справу щодо депутата Луцькради Ткачука передали до суду: «світить» від 4 до 8 років тюрми
Сьогодні, 19:35
Членам родин загиблих атовців з Луцька придбають книги
Сьогодні, 19:23