вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність. У Луцьку, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається.

У Ковелі, Володимирі-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +10…+14 градусів, удень – +17…+22. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, 30 травня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня
Сьогодні, 20:30
Велике інтерв’ю з мером файного міста Тернополя. АНОНС
Сьогодні, 20:00
Компанія «Інвестор» зруйнувала міф про мансардні вікна*
Сьогодні, 19:48
Справу щодо депутата Луцькради Ткачука передали до суду: «світить» від 4 до 8 років тюрми
Сьогодні, 19:35
Членам родин загиблих атовців з Луцька придбають книги
Сьогодні, 19:23
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 травня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 травня
27 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 24 травня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 24 травня
23 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 травня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 травня
21 травень, 20:00
Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 19 травня Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 19 травня
18 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня
Сьогодні, 20:30
 0
Велике інтерв’ю з мером файного міста Тернополя. АНОНС
Сьогодні, 20:00
 0
Компанія «Інвестор» зруйнувала міф про мансардні вікна*
Сьогодні, 19:48
 0
Справу щодо депутата Луцькради Ткачука передали до суду: «світить» від 4 до 8 років тюрми
Сьогодні, 19:35
 0
Членам родин загиблих атовців з Луцька придбають книги
Сьогодні, 19:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿