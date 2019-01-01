Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня





У Ковелі, Володимирі-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +10…+14 градусів, удень – +17…+22. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність. У Луцьку, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається.У Ковелі, Володимирі-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +10…+14 градусів, удень – +17…+22. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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