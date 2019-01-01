У Луцьку в День без тютюну займуться йогою в парку





Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.



Щорічно 31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну. Тема 2019 року – «Тютюн та здоров'я легень». Найбільш дієвим заходом щодо поліпшення стану легень є припинення куріння та уникнення пасивного вдихання тютюнового диму. Також важливою є профілактика захворювань дихальної системи, наприклад, виконання спеціальних фізичних вправ, спрямованих на поліпшення дихання.



Тож усіх запрошують долучитися до йоги на свіжому повітрі «Дихай вільно у світі без тютюну». Захід буде корисним для усіх, хто хоче навчитися правильному диханню та оздоровитися. Адже заняття йогою не лише дбають про здоров’я легень, а й омолоджують весь організм.



Заняття з йоги в рамках акції "Дихай вільно у світі без тютюну" проведе Христина Губська, сертифікований інструктор з ішвара йоги міжнародного класу, власниця студії "Територія йоги", м.Луцьк, ведуча практичних семінарів зі здорового способу життя та йоги в Україні та за кордоном.



На занятті буде представлена дихальна гімнастика йогів, прана-в'яями (динамічні техніки активації дихальної мускулатури), комплекс йогівських пробуджуючих вправ та заспокоююча пранаяма (спеціальна дихальна практика на заспокоєння нервової системи).



Просять взяти з собою килимок для заняття та зручний одяг.



Бажана попередня реєстрація









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Всесвітнього дня без тютюну лучан запрошують відвідати акцію «Дихай вільно у світі без тютюну». Вона відбудеться 1 червня о 12:00 на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (іподром).Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.Щорічно 31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну. Тема 2019 року – «Тютюн та здоров'я легень». Найбільш дієвим заходом щодо поліпшення стану легень є припинення куріння та уникнення пасивного вдихання тютюнового диму. Також важливою є профілактика захворювань дихальної системи, наприклад, виконання спеціальних фізичних вправ, спрямованих на поліпшення дихання.Тож усіх запрошують долучитися до йоги на свіжому повітрі «Дихай вільно у світі без тютюну». Захід буде корисним для усіх, хто хоче навчитися правильному диханню та оздоровитися. Адже заняття йогою не лише дбають про здоров’я легень, а й омолоджують весь організм.Заняття з йоги в рамках акції "Дихай вільно у світі без тютюну" проведе, сертифікований інструктор з ішвара йоги міжнародного класу, власниця студії "Територія йоги", м.Луцьк, ведуча практичних семінарів зі здорового способу життя та йоги в Україні та за кордоном.На занятті буде представлена дихальна гімнастика йогів, прана-в'яями (динамічні техніки активації дихальної мускулатури), комплекс йогівських пробуджуючих вправ та заспокоююча пранаяма (спеціальна дихальна практика на заспокоєння нервової системи).Просять взяти з собою килимок для заняття та зручний одяг.Бажана попередня реєстрація за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію