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На Волині руйнувалася школа, бо була «нічиєю»

На Волині руйнувалася школа, бо була «нічиєю»
Прокуратура встановила, що на території Зимнівської сільської ради Володимир-Волинського району знаходиться приміщення школи, яке не перебуває на балансі жодних органів, підприємств, установ чи організацій.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Безхазяйність майна призводила до його руйнації, незаконного використання іншими особами, а також до неможливості використання приміщення за цільовим призначенням - надання освітніх послуг.
Відповідно до норм Цивільного законодавства суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною, ухвалює рішення про її передачу у власність відповідної територіальної громади.

Зимнівська сільська рада упродовж тривалого часу не зверталась до суду із заявою про передачу приміщення школи громаді задля подальшого його використання за призначенням, тому у справу втрутилася прокуратура.

Звернувшись до суду із позовом в інтересах територіальної громади, прокурори наполягали на передачі приміщення школи ринковою вартістю 161 тис. грн. у комунальну власність.

Володимир-Волинський міський суд погодився з доводами прокурорів, відтак приміщення передано у власність громади.

Фото ілюстративне

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Теги: прокуратура, школа, Зимнівська ОТГ, Волинь
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