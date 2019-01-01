На Волині руйнувалася школа, бо була «нічиєю»
Сьогодні, 21:38
Прокуратура встановила, що на території Зимнівської сільської ради Володимир-Волинського району знаходиться приміщення школи, яке не перебуває на балансі жодних органів, підприємств, установ чи організацій.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Безхазяйність майна призводила до його руйнації, незаконного використання іншими особами, а також до неможливості використання приміщення за цільовим призначенням - надання освітніх послуг.
Відповідно до норм Цивільного законодавства суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною, ухвалює рішення про її передачу у власність відповідної територіальної громади.
Зимнівська сільська рада упродовж тривалого часу не зверталась до суду із заявою про передачу приміщення школи громаді задля подальшого його використання за призначенням, тому у справу втрутилася прокуратура.
Звернувшись до суду із позовом в інтересах територіальної громади, прокурори наполягали на передачі приміщення школи ринковою вартістю 161 тис. грн. у комунальну власність.
Володимир-Волинський міський суд погодився з доводами прокурорів, відтак приміщення передано у власність громади.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Безхазяйність майна призводила до його руйнації, незаконного використання іншими особами, а також до неможливості використання приміщення за цільовим призначенням - надання освітніх послуг.
Відповідно до норм Цивільного законодавства суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною, ухвалює рішення про її передачу у власність відповідної територіальної громади.
Зимнівська сільська рада упродовж тривалого часу не зверталась до суду із заявою про передачу приміщення школи громаді задля подальшого його використання за призначенням, тому у справу втрутилася прокуратура.
Звернувшись до суду із позовом в інтересах територіальної громади, прокурори наполягали на передачі приміщення школи ринковою вартістю 161 тис. грн. у комунальну власність.
Володимир-Волинський міський суд погодився з доводами прокурорів, відтак приміщення передано у власність громади.
Фото ілюстративне
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