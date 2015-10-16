У місті на Волині обрали директорів двох шкіл





Про це повідомляє



Зокрема, обирали керівників навчально-виховного комплексу «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1-колегіум» та Нововолинської гімназії.



Переможцями стали Мороз Сергій Володимирович, який із 15 балів набрав 10, та Шиян Людмила Володимирівна, яка набрала 13 балів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради повідомив результати конкурсного відбору на зайняття вакантних посад директорів двох навчальних закладів міста.Про це повідомляє прес-служба Нововолинської міської ради.Зокрема, обирали керівників навчально-виховного комплексу «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1-колегіум» та Нововолинської гімназії.Переможцями стали, який із 15 балів набрав 10, та, яка набрала 13 балів.

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