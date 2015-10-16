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У місті на Волині обрали директорів двох шкіл

У місті на Волині обрали директорів двох шкіл
Виконавчий комітет Нововолинської міської ради повідомив результати конкурсного відбору на зайняття вакантних посад директорів двох навчальних закладів міста.

Про це повідомляє прес-служба Нововолинської міської ради.

Зокрема, обирали керівників навчально-виховного комплексу «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1-колегіум» та Нововолинської гімназії.

Переможцями стали Мороз Сергій Володимирович, який із 15 балів набрав 10, та Шиян Людмила Володимирівна, яка набрала 13 балів.


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Теги: Нововолинськ, школи, директори, конкурс
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