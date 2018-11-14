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У Луцьку безкоштовно покажуть французьке кіно

У Луцьку безкоштовно покажуть французьке кіно
31 травня о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) лучани зможуть переглянути культову кінокартину Жака Демі «Шербурзькі парасольки».

Подія відбудеться в рамках фестивалю «Французька весна в Україні», повідомляють організатори – ініціатива «Lutsk night cinema».

Фестиваль відбувається завдяки Французькому Інституту в Україні та за підтримки дистриб’юторської компанії «Arthouse Traffic».

Організатори розповідають, що "Шарман Легран і музика французького кіно" — це ціла програма, яка присвячена композитору Мішелю Леграну, що помер у січні цього року. Українським глядачам він відомий за мелодіями саме з «Шербурзьких парасольок», які і планують показати глядачам.

Варто зазначити, що показ фільму відбудеться мовою оригіналу (французькою) з українськими субтитрами. Вхід вільний.

На заході всі охочі матимуть можливість посмакувати чаєм та кавою разом зі смачним печивом. За це можна буде віддячити словесною подякою організаторам чи підтримкою проекту благодійним внеском до банки-збиранки.

Наступний кінопоказ запланували на 7 червня.

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Теги: «Lutsk night cinema», кінопоказ, фільм
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