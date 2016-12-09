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«Челсі» розгромив «Арсенал» у фіналі Ліги Європи

«Челсі» розгромив «Арсенал» у фіналі Ліги Європи
У Баку завершився фінальний матч Ліги Європи, в якому зустрічалися два лондонських клуби - "Челсі" та "Арсенал".

Про це повідомляє УНІАН.

Після безгольового першого тайму основні події відбулися після перерви, коли були забиті п'ять м'ячів, чотири з них - у ворота "Арсеналу", які захищав Петер Чех. Для нього це був останній матч у кар'єрі.

"Челсі" переміг - 4:1 завдяки дублю Едена Азара, а також голам Олів'є Жиру і Педро. Хавбек "Арсеналу" Алекс Івобі розмочив ворота "Челсі", але це була лише ложка меду в бочці дьогтю для вболівальників "Канонірів".

"Челсі" вдруге в історії виграв Лігу Європи. "Арсенал", у свою чергу, залишається без єврокубкових трофеїв 25 років поспіль - останній раз "Каноніри" вигравали Кубок кубків ще в 1994-му. Варто відзначити, що "Арсенал" втратив шанс виступити в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Таким чином, від Англії в найпрестижнішому турнірі виступлять чотири команди - "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Челсі".


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Теги: Челсі, Арсенал, Ліга Європи, футбол
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