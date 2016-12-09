«Челсі» розгромив «Арсенал» у фіналі Ліги Європи





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Після безгольового першого тайму основні події відбулися після перерви, коли були забиті п'ять м'ячів, чотири з них - у ворота "Арсеналу", які захищав Петер Чех. Для нього це був останній матч у кар'єрі.



"Челсі" переміг - 4:1 завдяки дублю Едена Азара, а також голам Олів'є Жиру і Педро. Хавбек "Арсеналу" Алекс Івобі розмочив ворота "Челсі", але це була лише ложка меду в бочці дьогтю для вболівальників "Канонірів".



"Челсі" вдруге в історії виграв Лігу Європи. "Арсенал", у свою чергу, залишається без єврокубкових трофеїв 25 років поспіль - останній раз "Каноніри" вигравали Кубок кубків ще в 1994-му. Варто відзначити, що "Арсенал" втратив шанс виступити в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Таким чином, від Англії в найпрестижнішому турнірі виступлять чотири команди - "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Челсі".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Баку завершився фінальний матч Ліги Європи, в якому зустрічалися два лондонських клуби - "Челсі" та "Арсенал".Про це повідомляє УНІАН Після безгольового першого тайму основні події відбулися після перерви, коли були забиті п'ять м'ячів, чотири з них - у ворота "Арсеналу", які захищав. Для нього це був останній матч у кар'єрі."Челсі" переміг - 4:1 завдяки дублю Едена Азара, а також голам. Хавбек "Арсеналу"розмочив ворота "Челсі", але це була лише ложка меду в бочці дьогтю для вболівальників "Канонірів"."Челсі" вдруге в історії виграв Лігу Європи. "Арсенал", у свою чергу, залишається без єврокубкових трофеїв 25 років поспіль - останній раз "Каноніри" вигравали Кубок кубків ще в 1994-му. Варто відзначити, що "Арсенал" втратив шанс виступити в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Таким чином, від Англії в найпрестижнішому турнірі виступлять чотири команди - "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Челсі".

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