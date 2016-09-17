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Під час навчань упав військовий вертоліт: загинуло четверо військових

Під час навчань упав військовий вертоліт: загинуло четверо військових
Поблизу села Сестрятин Радивилівського району упав військовий вертоліт Мі-8. Четверо військових, які перебували на борту, загинули.

Трагеія трапилась пізно ввечері у середу, 29 травня, о 23:27. Під час учбово-тренувального польоту з вертольотом було втрачено зв'язок.

У результаті авіаційної катастрофи за попередньою інформацією загинули чотири військових: члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області).

На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України, проводяться слідчо-оперативні дії.

Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

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Теги: трагедія, військовий, смерть
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