Курс валют у Луцьку на 30 травня





Євро при купівлі становить - 29.291, продажу - 29.904.



Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.416.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.977.

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