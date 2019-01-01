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Курс валют у Луцьку на 30 травня

Курс валют у Луцьку на 30 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.398, а продаж - 26.776.

Євро при купівлі становить - 29.291, продажу - 29.904.

Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.416.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.571, продаж - 6.977.

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Теги: курс валют, Луцьк
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