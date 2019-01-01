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Волинське місто затопило через зливу. ФОТО

Волинське місто затопило через зливу. ФОТО
У Горохові пройшла велика злива.

Про це повідомили у Facebook-спільноті «Горохів – моє місто».

Світлинами поділились Євгенія Квасовець та Світлана Мельник.

«Ось такий дощ пройшов в м. Горохів», – йдеться у дописі.

Волинське місто затопило через зливу. ФОТО
Волинське місто затопило через зливу. ФОТО
Волинське місто затопило через зливу. ФОТО

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Теги: Горохів, Волинь
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