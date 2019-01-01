Волинське місто затопило через зливу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
У Горохові пройшла велика злива.
Про це повідомили у Facebook-спільноті «Горохів – моє місто».
Світлинами поділились Євгенія Квасовець та Світлана Мельник.
«Ось такий дощ пройшов в м. Горохів», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Facebook-спільноті «Горохів – моє місто».
Світлинами поділились Євгенія Квасовець та Світлана Мельник.
«Ось такий дощ пройшов в м. Горохів», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинянина знайшли 70 грамів наркотиків
Сьогодні, 09:45
На Київщині за один день злодії обікрали три церкви
Сьогодні, 09:30
Волинське місто затопило через зливу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 30 травня
Сьогодні, 09:00