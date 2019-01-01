Волинське місто затопило через зливу. ФОТО





Про це повідомили у Facebook-спільноті «Горохів – моє місто».



Світлинами поділились Євгенія Квасовець та Світлана Мельник.



«Ось такий дощ пройшов в м. Горохів», – йдеться у дописі.





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