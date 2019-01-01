На Київщині за один день злодії обікрали три церкви





Про це інформує



"Священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району повідомив, що з церкви вночі викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється. У смт. Калита Броварського району з місцевої церкви також викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть", - повідомили правоохоронці.



Третій випадок стався у Вишгороді, де з церкви зникли пʼять ікон, дві з яких датовані рубежем 19-20-го століть.



У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.



Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З трьох різних храмів у Київській області злодії покрали церковні реліквії.Про це інформує УНН із посиланням на Facebook сторінку поліції області."Священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району повідомив, що з церкви вночі викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється. У смт. Калита Броварського району з місцевої церкви також викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть", - повідомили правоохоронці.Третій випадок стався у Вишгороді, де з церкви зникли пʼять ікон, дві з яких датовані рубежем 19-20-го століть.У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію