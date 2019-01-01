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На Київщині за один день злодії обікрали три церкви

На Київщині за один день злодії обікрали три церкви
З трьох різних храмів у Київській області злодії покрали церковні реліквії.

Про це інформує УНН із посиланням на Facebook сторінку поліції області.

"Священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району повідомив, що з церкви вночі викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється. У смт. Калита Броварського району з місцевої церкви також викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть", - повідомили правоохоронці.

Третій випадок стався у Вишгороді, де з церкви зникли пʼять ікон, дві з яких датовані рубежем 19-20-го століть.

У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.

Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.

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Теги: крадіжки, церква
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