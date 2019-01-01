На Київщині за один день злодії обікрали три церкви
Сьогодні, 09:30
З трьох різних храмів у Київській області злодії покрали церковні реліквії.
Про це інформує УНН із посиланням на Facebook сторінку поліції області.
"Священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району повідомив, що з церкви вночі викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється. У смт. Калита Броварського району з місцевої церкви також викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть", - повідомили правоохоронці.
Третій випадок стався у Вишгороді, де з церкви зникли пʼять ікон, дві з яких датовані рубежем 19-20-го століть.
У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.
Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.
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Про це інформує УНН із посиланням на Facebook сторінку поліції області.
"Священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району повідомив, що з церкви вночі викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється. У смт. Калита Броварського району з місцевої церкви також викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть", - повідомили правоохоронці.
Третій випадок стався у Вишгороді, де з церкви зникли пʼять ікон, дві з яких датовані рубежем 19-20-го століть.
У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.
Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.
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Коментарі 1
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