На Волині медики «швидкої» рятували двох людей, які обпеклися окропом





Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 124 людей.



А також провели 1 успішну реанімацію.



"За добу було виявлено 7 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 4 виїзди з приводу кримінальний травматизм та 2 – термічний опік кип'ятком", - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 29 травня медики волинської "швидкої" здійснили 326 виїздів, з них 9 – безрезультатні.Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 124 людей.А також провели 1 успішну реанімацію."За добу було виявлено 7 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 4 виїзди з приводу кримінальний травматизм та 2 – термічний опік кип'ятком", - йдеться у повідомлені.

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