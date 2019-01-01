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На Волині медики «швидкої» рятували двох людей, які обпеклися окропом

На Волині медики «швидкої» рятували двох людей, які обпеклися окропом
За добу 29 травня медики волинської "швидкої" здійснили 326 виїздів, з них 9 – безрезультатні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 124 людей.

А також провели 1 успішну реанімацію.

"За добу було виявлено 7 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 4 виїзди з приводу кримінальний травматизм та 2 – термічний опік кип'ятком", - йдеться у повідомлені.

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Теги: медики, швидка, Волинь
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