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Били по голові і виривали зуби: на Черкащині підлітки жорстоко катували пенсіонерів

Били по голові і виривали зуби: на Черкащині підлітки жорстоко катували пенсіонерів
У Черкаської області підлітки декілька годин катували пенсіонерів, били по голові та виривали зуби.

Вночі, коли пенсіонери спали, до кімнати зайшли троє. Перелякана жінка не встигла й зрозуміти, що відбувається, як злочинці прив’язали її з чоловіком до ліжка та почали нишпорити по оселі, - пишуть Факти.

Однак грабіжникам були потрібні не лише гроші, вони прийшли катувати. Садисти понад дві години піддавали господарів диким стражданням.

"По голові чи по чому там бахнули шось зо три рази, а тоді прив’язали руки до ліжка. А тоді роззявили рота, встромили якусь ганчірку, зав’язали тісно-тісно. Зуби повиривали у роті, – каже потерпілий.

На щастя, що у будинок навідалися родичі, здійнявся ґвалт і злочинців спіймали. Ними виявилися односельці, наймолодшому всього 13 років, ще одному – 16. Подейкують, що підлітками керував дорослий чоловік, який мав досвід у таких справах і вже не раз сидів.

По даному факту відомості було внесено в ЄРДР за статтею 187 ч. 3 Кримінального кодексу України. У ході проведення початкових заходів було встановлено осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину.

Якщо вину підозрюваних доведуть – їм світить від 7 до 12 років ув’язнення.

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Теги: катування, пенсіонери
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