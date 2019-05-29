Били по голові і виривали зуби: на Черкащині підлітки жорстоко катували пенсіонерів





Вночі, коли пенсіонери спали, до кімнати зайшли троє. Перелякана жінка не встигла й зрозуміти, що відбувається, як злочинці прив’язали її з чоловіком до ліжка та почали нишпорити по оселі, - пишуть



Однак грабіжникам були потрібні не лише гроші, вони прийшли катувати. Садисти понад дві години піддавали господарів диким стражданням.



"По голові чи по чому там бахнули шось зо три рази, а тоді прив’язали руки до ліжка. А тоді роззявили рота, встромили якусь ганчірку, зав’язали тісно-тісно. Зуби повиривали у роті, – каже потерпілий.



На щастя, що у будинок навідалися родичі, здійнявся ґвалт і злочинців спіймали. Ними виявилися односельці, наймолодшому всього 13 років, ще одному – 16. Подейкують, що підлітками керував дорослий чоловік, який мав досвід у таких справах і вже не раз сидів.



По даному факту відомості було внесено в ЄРДР за статтею 187 ч. 3 Кримінального кодексу України. У ході проведення початкових заходів було встановлено осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину.



Якщо вину підозрюваних доведуть – їм світить від 7 до 12 років ув’язнення.

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