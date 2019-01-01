Відійшла у вічність експрацівниця Луцької райдержадміністрації
Сьогодні, 10:15
На 41 році з життя пішла Ірина Корнійчук, експрацівниця Луцької райдержадміністрації.
Про це повідомили у прес-службі Луцької РДА.
«Гірка звістка про страшну втрату сколихнула колектив Луцької районної державної адміністрації – на 41 році пішла із життя Іринка Корнійчук. Не можна змиритися з тим, що ніколи більше не зателефонує, не зайде й не скаже слова друзям і колегам, не усміхнеться, не порадить...
Молодою та енергійною прийшла Іринка у наш колектив. Та хоча життя й не стелило веселкових стежок, відкидала усі негаразди й працювала», – йдеться у дописі.
Зауважимо, що Ірина Корнійчук працювала завідувачем сектору контролю і головним спеціалістом сектору культури. Вона працювала з Луцькій РДА З в період з 2012-2017 років
Колеги зазначають, що Ірина була людина зі світлою душею та добрим серцем.
«Вона жила, завжди раділа світу і людям, які оточували його. Чесна, порядна, чуйна подруга, завжди готова була допомогти», – пишуть у повідомленні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким померлої.
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Про це повідомили у прес-службі Луцької РДА.
«Гірка звістка про страшну втрату сколихнула колектив Луцької районної державної адміністрації – на 41 році пішла із життя Іринка Корнійчук. Не можна змиритися з тим, що ніколи більше не зателефонує, не зайде й не скаже слова друзям і колегам, не усміхнеться, не порадить...
Молодою та енергійною прийшла Іринка у наш колектив. Та хоча життя й не стелило веселкових стежок, відкидала усі негаразди й працювала», – йдеться у дописі.
Зауважимо, що Ірина Корнійчук працювала завідувачем сектору контролю і головним спеціалістом сектору культури. Вона працювала з Луцькій РДА З в період з 2012-2017 років
Колеги зазначають, що Ірина була людина зі світлою душею та добрим серцем.
«Вона жила, завжди раділа світу і людям, які оточували його. Чесна, порядна, чуйна подруга, завжди готова була допомогти», – пишуть у повідомленні.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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