Назвали імена військових, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині





Назвали імена військових, – повідомили у прес-службі Командування Сухопутних військ ЗС України, передає



"З метою недопущення перекручування інформації повідомляємо, що загинуло чотири військових", вказали у ВС ЗСУ, назвавши імена загиблих:



командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;

льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;

бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;

бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.



"На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються. Більш детальніша інформація буде надана після з'ясування обставин події", - додали у СВ ЗСУ.



Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час учбово-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині під час навчань впав військовий вертоліт Мі-8. Внаслідок аварії загинуло четверо військовий.Назвали імена військових, – повідомили у прес-службі Командування Сухопутних військ ЗС України, передає УНН "З метою недопущення перекручування інформації повідомляємо, що загинуло чотири військових", вказали у ВС ЗСУ, назвавши імена загиблих:командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковникльотчик-штурман старший лейтенантбортовий авіаційний технік-інструктор капітанбортовий авіаційний технік старший лейтенант"На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються. Більш детальніша інформація буде надана після з'ясування обставин події", - додали у СВ ЗСУ.Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час учбово-тренувального польоту, який упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.Президент Українидоручив Головнокомандувачу ЗСУ генералувзяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

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