Назвали імена військових, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині
Сьогодні, 10:38
На Рівненщині під час навчань впав військовий вертоліт Мі-8. Внаслідок аварії загинуло четверо військовий.
Назвали імена військових, – повідомили у прес-службі Командування Сухопутних військ ЗС України, передає УНН.
"З метою недопущення перекручування інформації повідомляємо, що загинуло чотири військових", вказали у ВС ЗСУ, назвавши імена загиблих:
командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;
льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;
бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;
бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.
"На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються. Більш детальніша інформація буде надана після з'ясування обставин події", - додали у СВ ЗСУ.
Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час учбово-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.
Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.
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Назвали імена військових, – повідомили у прес-службі Командування Сухопутних військ ЗС України, передає УНН.
"З метою недопущення перекручування інформації повідомляємо, що загинуло чотири військових", вказали у ВС ЗСУ, назвавши імена загиблих:
командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;
льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;
бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;
бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.
"На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються. Більш детальніша інформація буде надана після з'ясування обставин події", - додали у СВ ЗСУ.
Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час учбово-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.
Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.
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