вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали імена військових, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині

Назвали імена військових, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині
На Рівненщині під час навчань впав військовий вертоліт Мі-8. Внаслідок аварії загинуло четверо військовий.

Назвали імена військових, – повідомили у прес-службі Командування Сухопутних військ ЗС України, передає УНН.

"З метою недопущення перекручування інформації повідомляємо, що загинуло чотири військових", вказали у ВС ЗСУ, назвавши імена загиблих:

командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;
льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;
бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;
бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

"На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються. Більш детальніша інформація буде надана після з'ясування обставин події", - додали у СВ ЗСУ.

Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час учбово-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, смерть, військовий, вертоліт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес
Сьогодні, 11:09
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Назвали імена військових, які загинули в авіакатастрофі на Рівненщині
Сьогодні, 10:38
Зловили підозрюваних у звірячому вбивстві сина селищного голови з Волині
Сьогодні, 10:37
Відійшла у вічність експрацівниця Луцької райдержадміністрації
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне» Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»
13 вересень, 2018, 14:12
Під час навчань упав військовий вертоліт: загинуло четверо військових Під час навчань упав військовий вертоліт: загинуло четверо військових
Сьогодні, 08:11
На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
29 травень, 11:11
Подробиці смертельної аварії поблизу Володимира-Волинського Подробиці смертельної аварії поблизу Володимира-Волинського
28 травень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Сьогодні, 11:53
 0
На Волині неповнолітні вкрали автомобіль
Сьогодні, 11:44
 0
У Луцьку чоловік до смерті побив двох цуценят
Сьогодні, 11:39
 0
Невакцинованій дитині не можна ходити в дитсадок – рішення Верховного Суду
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿