Зловили підозрюваних у звірячому вбивстві сина селищного голови з Волині

Артема Іуса, сина локачинського селищного голови з Волині Богдана Іуса.



Про це на своїй сторінці у facebook написав Олександр Барабошко.



"Я знав про потенційних нападників, але цілеспрямовано не писав щоб не заважати слідству. Нарешті пішли зрушення. Двох вбивць затримали днями на Волині.



Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та



Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.



За життя Артема



Зі слів Олександра Барабошка одного з підозрюваних у нападі відпустили одразу та іншого також на підставі рішення суду.



Один з них зізнався, що різав Артема, сказав, що наніс 5-6 ударів ножем.



Суд переніс обрання запобіжного заходу на ранок 30 травня.



"Наскільки мені відомо вони усіляко намагаються уникнути покарання і хоча нападників було кілька зараз взагалі йде мова про запобіжний захід тільки для однієї людини.Справу можуть зажувати, як це часто буває в українських судах. Тому потрібен розголос і мобілізація. На скільки мені відомо вбивці є членами громадських організації і за них можуть просити, одразу застерігаю їх старших — цю справу ніхто не дасть спустити на гальма", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловили вбивць, сина локачинського селищного голови з ВолиніПро це на своїй сторінці у facebook написав"Я знав про потенційних нападників, але цілеспрямовано не писав щоб не заважати слідству. Нарешті пішли зрушення. Двох вбивць затримали днями на Волині.Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Артема Іуса напали та жорстоко познущались - хлопцю завдали 13 ножових поранень Інцидент трапився в пабі, хлопця знайшли у вбиральні з ножовими пораненнями. Поліція припускає, що, ймовірно, у нього був конфлікт з кимось із відвідувачів закладу.За життя Артема боролись медики столичної лікарні. Зі слів Олександра Барабошка одного з підозрюваних у нападі відпустили одразу та іншого також на підставі рішення суду.Один з них зізнався, що різав Артема, сказав, що наніс 5-6 ударів ножем.Суд переніс обрання запобіжного заходу на ранок 30 травня."Наскільки мені відомо вони усіляко намагаються уникнути покарання і хоча нападників було кілька зараз взагалі йде мова про запобіжний захід тільки для однієї людини.Справу можуть зажувати, як це часто буває в українських судах. Тому потрібен розголос і мобілізація. На скільки мені відомо вбивці є членами громадських організації і за них можуть просити, одразу застерігаю їх старших — цю справу ніхто не дасть спустити на гальма", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію