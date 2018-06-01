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Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО

Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Волиняни беруть участь в молитовному сніданку в Києві і діляться світлинами у соцмережах.

Восьмий Національний молитовний сніданок відбувається у четвер, 30 травня, в Українському дому в столиці, - інформує Перший.

Серед запрошених – перші особи держави, народних депутатів України, члени уряду, депутати парламентів країн Євросоюзу і США, представники дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.

Сніданок розпочався з хвилини мовчання за загиблими гірниками у Львівській області та захисниками України на Донбасі.

З-поміж волинян, які беруть участь у сніданку – митрополит Луцький та Волинський Михаїл, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, генеральний директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, директорка 12 каналу Катерина Дулапчій, режисер, волонтер Сергій Шараєвський, продюсерка «Протилежного погляду» Олександра Куртєєва, доброволеці-айдарівці Олександр Калюжний і Олександр Кралюк, керівник осередку Соцпартії на Волині Анатолій Костик, прес-секретар реабілітаційного центру «Агапе Україна», луцький адвокат Богдан Ульчак та інші.
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО


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Теги: молитовний сніданок
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Коментарі 1
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Перепрошую а чому більшість з озвучених Прізвищ туди поїхали попіаритись?
Он хочаб Кралюк навіть з офісом за вибори не розрахувався то що медалі пожертвує?
А поліщук з пустовітом з премій скинуться?
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