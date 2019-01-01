На арені розваг «Generator City» – шоу-програма та дискотека на роликах*
Сьогодні, 16:21
В останній день весни на арені розваг «Generator City», що в ТРЦ
«ПортCity», відбудеться шоу-програма від вихованців школи ролера, а на завершення – дискотека.
Захід відбудеться 31 травня о 19:00.
Під час програми роллери будуть розважати глядачів кумедними сценками на роликах, продемонструють класичні та екстремальні стилі катання, проведуть «роллер-батли» та покажуть усю свою майстерність у виконанні фігур.
Після шоу-програми усі охочі зможуть приєднатись до «роллер-дискотеки» під час якої будуть розігруватись цінні подарунки.
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«ПортCity», відбудеться шоу-програма від вихованців школи ролера, а на завершення – дискотека.
Захід відбудеться 31 травня о 19:00.
Під час програми роллери будуть розважати глядачів кумедними сценками на роликах, продемонструють класичні та екстремальні стилі катання, проведуть «роллер-батли» та покажуть усю свою майстерність у виконанні фігур.
Після шоу-програми усі охочі зможуть приєднатись до «роллер-дискотеки» під час якої будуть розігруватись цінні подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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