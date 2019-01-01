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На арені розваг «Generator City» – шоу-програма та дискотека на роликах*

На арені розваг «Generator City» – шоу-програма та дискотека на роликах*
В останній день весни на арені розваг «Generator City», що в ТРЦ
«ПортCity», відбудеться шоу-програма від вихованців школи ролера, а на завершення – дискотека.

Захід відбудеться 31 травня о 19:00.

Під час програми роллери будуть розважати глядачів кумедними сценками на роликах, продемонструють класичні та екстремальні стилі катання, проведуть «роллер-батли» та покажуть усю свою майстерність у виконанні фігур.

Після шоу-програми усі охочі зможуть приєднатись до «роллер-дискотеки» під час якої будуть розігруватись цінні подарунки.

На арені розваг «Generator City» – шоу-програма та дискотека на роликах*

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