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У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес

У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес
Менше ніж за тиждень лучанам розкажуть, як виділитись з-поміж конкурентів та масштабувати бізнес. Про це розповість Олексій Даців – людина, яка розробляє і впроваджує новинки, якими, сподіваються організатори заходу, усі мешканці Луцька зовсім скоро зможуть користуватись в транспорті і магазинах.

Про це повідомляє компанія ARTEFACT, яка є організатором заходу.

Олексій Даців має більше ніж 15-річний досвід у здійсненні продажів та розвитку бізнесу. Експерт зі створення стратегії розвитку бізнесу, освоєння нових ринків, управління всіма аспектами продажів та залучення нових клієнтів. Був генеральним директорм у компаніях “Авто-Драйв” та “Трансфер-Авто”, розвинув бізнес з нуля до 22-ох представництв в Україні. 10 років працював у групі компаній SoftServe, обіймав посади Head of Business Development та Chief Business Development Officer. Заснував спільно з партнерами власну компанію.

Кому це буде цікаво: CEO, маркетологам, директорам, менеджерам, адміністраторам, усім, хто планує відкрити власну справу, усім, хто хоче розвивати власний бізнес.

Участь у заході платна (вартість 250 грн), є можливість оплатити онлайн або по перерахунку.

Зареєструватися можна за посиланням.

Координатор заходу: Катерина Казакова − Assistant business development manager. Контакти: [email protected] | +38 (099) 175-91-48

Деталі тут: http://bit.ly/2W5k1LF

У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес


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Теги: ARTEFACT, Олексій Даців, Луцьк
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