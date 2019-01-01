У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес
Сьогодні, 11:09
Менше ніж за тиждень лучанам розкажуть, як виділитись з-поміж конкурентів та масштабувати бізнес. Про це розповість Олексій Даців – людина, яка розробляє і впроваджує новинки, якими, сподіваються організатори заходу, усі мешканці Луцька зовсім скоро зможуть користуватись в транспорті і магазинах.
Про це повідомляє компанія ARTEFACT, яка є організатором заходу.
Олексій Даців має більше ніж 15-річний досвід у здійсненні продажів та розвитку бізнесу. Експерт зі створення стратегії розвитку бізнесу, освоєння нових ринків, управління всіма аспектами продажів та залучення нових клієнтів. Був генеральним директорм у компаніях “Авто-Драйв” та “Трансфер-Авто”, розвинув бізнес з нуля до 22-ох представництв в Україні. 10 років працював у групі компаній SoftServe, обіймав посади Head of Business Development та Chief Business Development Officer. Заснував спільно з партнерами власну компанію.
Кому це буде цікаво: CEO, маркетологам, директорам, менеджерам, адміністраторам, усім, хто планує відкрити власну справу, усім, хто хоче розвивати власний бізнес.
Участь у заході платна (вартість 250 грн), є можливість оплатити онлайн або по перерахунку.
Зареєструватися можна за посиланням.
Координатор заходу: Катерина Казакова − Assistant business development manager. Контакти: [email protected] | +38 (099) 175-91-48
Деталі тут: http://bit.ly/2W5k1LF
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Про це повідомляє компанія ARTEFACT, яка є організатором заходу.
Олексій Даців має більше ніж 15-річний досвід у здійсненні продажів та розвитку бізнесу. Експерт зі створення стратегії розвитку бізнесу, освоєння нових ринків, управління всіма аспектами продажів та залучення нових клієнтів. Був генеральним директорм у компаніях “Авто-Драйв” та “Трансфер-Авто”, розвинув бізнес з нуля до 22-ох представництв в Україні. 10 років працював у групі компаній SoftServe, обіймав посади Head of Business Development та Chief Business Development Officer. Заснував спільно з партнерами власну компанію.
Кому це буде цікаво: CEO, маркетологам, директорам, менеджерам, адміністраторам, усім, хто планує відкрити власну справу, усім, хто хоче розвивати власний бізнес.
Участь у заході платна (вартість 250 грн), є можливість оплатити онлайн або по перерахунку.
Зареєструватися можна за посиланням.
Координатор заходу: Катерина Казакова − Assistant business development manager. Контакти: [email protected] | +38 (099) 175-91-48
Деталі тут: http://bit.ly/2W5k1LF
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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