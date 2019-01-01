У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес

Олексій Даців – людина, яка розробляє і впроваджує новинки, якими, сподіваються організатори заходу, усі мешканці Луцька зовсім скоро зможуть користуватись в транспорті і магазинах.



Про це повідомляє компанія ARTEFACT, яка є організатором заходу.



Олексій Даців має більше ніж 15-річний досвід у здійсненні продажів та розвитку бізнесу. Експерт зі створення стратегії розвитку бізнесу, освоєння нових ринків, управління всіма аспектами продажів та залучення нових клієнтів. Був генеральним директорм у компаніях “Авто-Драйв” та “Трансфер-Авто”, розвинув бізнес з нуля до 22-ох представництв в Україні. 10 років працював у групі компаній SoftServe, обіймав посади Head of Business Development та Chief Business Development Officer. Заснував спільно з партнерами власну компанію.



Кому це буде цікаво: CEO, маркетологам, директорам, менеджерам, адміністраторам, усім, хто планує відкрити власну справу, усім, хто хоче розвивати власний бізнес.



Участь у заході платна (вартість 250 грн), є можливість оплатити онлайн або по перерахунку.



Зареєструватися можна



Координатор заходу: Катерина Казакова − Assistant business development manager. Контакти:



Деталі тут:







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