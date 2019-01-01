Невакцинованій дитині не можна ходити в дитсадок – рішення Верховного Суду





Верховний Суд України 17 квітня 2019 року остаточно вирішиі це питання, - пиши



Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено.



Ця історія почалася у червні 2016 року, коли до суду звернулась мати нещепленої дитини з вимогою не чинити перешкоду її дитині у здобутті дошкільної освіти.



Спочатку її позов було задоволено рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.



У 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яку було задоволено.



Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.



Верховний Cуд 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.



У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.



Схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини.



У 2012 році у справі "Соломахін проти України" він вирішив, що обов`язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховний суд вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства.Верховний Суд України 17 квітня 2019 року остаточно вирішиі це питання, - пиши Українська правда.Життя Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено.Ця історія почалася у червні 2016 року, коли до суду звернулась мати нещепленої дитини з вимогою не чинити перешкоду її дитині у здобутті дошкільної освіти.Спочатку її позов було задоволено рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.У 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яку було задоволено.Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.Верховний Cуд 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.Схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини.У 2012 році у справі "Соломахін проти України" він вирішив, що обов`язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи.

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