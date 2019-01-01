вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Невакцинованій дитині не можна ходити в дитсадок – рішення Верховного Суду

Невакцинованій дитині не можна ходити в дитсадок – рішення Верховного Суду
Верховний суд вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства.

Верховний Суд України 17 квітня 2019 року остаточно вирішиі це питання, - пиши Українська правда.Життя.

Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено.

Ця історія почалася у червні 2016 року, коли до суду звернулась мати нещепленої дитини з вимогою не чинити перешкоду її дитині у здобутті дошкільної освіти.

Спочатку її позов було задоволено рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

У 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яку було задоволено.

Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Верховний Cуд 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.

У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.

Схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини.

У 2012 році у справі "Соломахін проти України" він вирішив, що обов`язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині неповнолітні вкрали автомобіль
Сьогодні, 11:44
У Луцьку чоловік до смерті побив двох цуценят
Сьогодні, 11:39
Невакцинованій дитині не можна ходити в дитсадок – рішення Верховного Суду
Сьогодні, 11:30
У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес
Сьогодні, 11:09
Хто з волинян поїхав на молитовний сніданок у Київ. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Волинське місто приєдналося до Всесвітнього тижня імунізації Волинське місто приєдналося до Всесвітнього тижня імунізації
23 квітень, 05:19
На Волині кір переходить від невакцинованих дітей до батьків. ВІДЕО На Волині кір переходить від невакцинованих дітей до батьків. ВІДЕО
21 квітень, 14:58
Відтепер щеплення можна зробити не лише у лікарнях та поліклініках Відтепер щеплення можна зробити не лише у лікарнях та поліклініках
25 березень, 22:25
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
04 березень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Сьогодні, 11:53
 0
На Волині неповнолітні вкрали автомобіль
Сьогодні, 11:44
 0
У Луцьку чоловік до смерті побив двох цуценят
Сьогодні, 11:39
 0
Невакцинованій дитині не можна ходити в дитсадок – рішення Верховного Суду
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку вчитимуть виділятись з-поміж конкурентів і масштабувати бізнес
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿