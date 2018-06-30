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У Луцьку чоловік до смерті побив двох цуценят

У Луцьку чоловік до смерті побив двох цуценят
У Луцьку на вулиці Наливайка затримали чоловіка, який до смерті побив двох цуценят.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області

На місці події встановили, що 57-річний лучанин металевою палицею наніс декілька смертельних ударів двом цуценятам. Від отриманих травм тварини загинули, їх вилучили.

За цим фактом відомості слідчі уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Мова йде про жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Теги: побиття, Луцьк, тварина, скандал
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