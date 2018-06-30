У Луцьку чоловік до смерті побив двох цуценят

У Луцьку на вулиці Наливайка затримали чоловіка, який до смерті побив двох цуценят.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській областіНа місці події встановили, що 57-річний лучанин металевою палицею наніс декілька смертельних ударів двом цуценятам. Від отриманих травм тварини загинули, їх вилучили.За цим фактом відомості слідчі уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Мова йде про жорстоке поводження з тваринами.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.