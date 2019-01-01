Відремонтували частину траси Ковель-Луцьк
Сьогодні, 20:50
На ділянці дороги Доманово– Ковель –Чернівці–Тереблече провели ремонтні роботи.
Роботи виконували працівники підприємства "Луцькавтодор-Сервіс", які працювали й у вихідні, - пише прес-служба САД у Волинській області.
Так, на ділянці Кременець – Копачівка заверили останній етап робіт з ремонту дорожнього одягу – поклали верхній шар дорожнього покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону.
Але ще не завершили роботи з організації дорожнього руху та благоустрою.
Якість виконаних робіт на цьому об’єкті поточного середнього ремонту перевірили відповідальні працівники відділу якості, технічного контролю та нових технологій і лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області спільно з представниками ДП "Дорожній контроль якості".
Вони провели контроль рівності шарів дорожнього одягу та відібрали зразки дорожнього покриття. Також перевірили і якість виконаних робіт на відремонтованих мостах автодороги у Кременці та поблизу Козина.
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Роботи виконували працівники підприємства "Луцькавтодор-Сервіс", які працювали й у вихідні, - пише прес-служба САД у Волинській області.
Так, на ділянці Кременець – Копачівка заверили останній етап робіт з ремонту дорожнього одягу – поклали верхній шар дорожнього покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону.
Але ще не завершили роботи з організації дорожнього руху та благоустрою.
Якість виконаних робіт на цьому об’єкті поточного середнього ремонту перевірили відповідальні працівники відділу якості, технічного контролю та нових технологій і лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області спільно з представниками ДП "Дорожній контроль якості".
Вони провели контроль рівності шарів дорожнього одягу та відібрали зразки дорожнього покриття. Також перевірили і якість виконаних робіт на відремонтованих мостах автодороги у Кременці та поблизу Козина.
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