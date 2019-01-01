На Волині неповнолітні вкрали автомобіль





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції.



У результаті проведених оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження викраденого автомобіля, а згодом встановили осіб причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів та 19-річний житель Горохова. Викрадений автомобіль поліція вилучила та повернула власнику.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 15 травня, у Рожищі на вулиці Жуковського в місцевого жителя вкрали автомобіль «ВАЗ 2107».Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції.У результаті проведених оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження викраденого автомобіля, а згодом встановили осіб причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів та 19-річний житель Горохова. Викрадений автомобіль поліція вилучила та повернула власнику.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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