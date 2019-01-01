У Луцьку розпочались міжнародні змагання пожежників
Сьогодні, 12:24
В Луцьку стартували змагання пожежників-рятувальників України.
Вперше змагання відбуваються в Луцьку, - розповіла Суспільному головний фахівець сектору зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Управління ДСНС України у області Віталія Лукашевич.
Вона розповіла, що участь у змаганнях беруть кращі пожежники-рятувальники України, студенти вищих навчальних закладів ДСНС України та іноземних держав.
Змагання триватимуть два дні. Розпочалися змагання з підйому по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти на вулиці Грибоєдова, 1.
Урочисте відкриття заплановане на 14:30 на стадіоні «Авангард».
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Вперше змагання відбуваються в Луцьку, - розповіла Суспільному головний фахівець сектору зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Управління ДСНС України у області Віталія Лукашевич.
Вона розповіла, що участь у змаганнях беруть кращі пожежники-рятувальники України, студенти вищих навчальних закладів ДСНС України та іноземних держав.
Змагання триватимуть два дні. Розпочалися змагання з підйому по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти на вулиці Грибоєдова, 1.
Урочисте відкриття заплановане на 14:30 на стадіоні «Авангард».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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