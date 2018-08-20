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На Волині у браконьєрів вилучили понад 300 кілограмів риби

На Волині у браконьєрів вилучили понад 300 кілограмів риби
З початку операції «Нерест» на Волині поліція вилучила у браконьєрів понад 300 кілограмів риби.

Окрім того, правоохоронці задокументували понад 100 фактів незаконного вилову водних ресурсів, а завдані збитки – понад 20 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, з 1 квітня на території області тривають загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Нерест».

Від початку їх проведення правоохоронці виявили 109 фактів незаконного вилову риби. У правопорушників вилучили понад 300 кг риби на загальну суму більше 20 тис. грн., 182 одиниці незаконного вилову риби, до адміністративної відповідальності притягнули 111 осіб.

До слова, терміни заборони в різних регіонах і областях можуть відрізнятися, проте в основному сезонний нерестовий період визначається з 1 квітня по 9 червня.


На Волині у браконьєрів вилучили понад 300 кілограмів риби
На Волині у браконьєрів вилучили понад 300 кілограмів риби


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Теги: риба, поліція
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