Уряд значно скоротив витрати на виплату субсидій
Сьогодні, 13:09
Кабінет міністрів України скоротив витрати на виплату субсидій на 8 мільярдів гривень.
Про це повідомляє урядовий портал, - пише Корреспондент.
Зокрема, Кабмін скоротив витрати на субвенції для надання й житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, газу та інше на 13,5 млрд гривень, при цьому виділивши на виплату монетизованих субсидій 5,5 млрд гривень.
Решту коштів спрямовано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман застерігає нову владу від зниження тарифів. Прем'єр вважає, що зниження тарифів загрожує серйозною кризою і розривом міжнародних договорів.
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Про це повідомляє урядовий портал, - пише Корреспондент.
Зокрема, Кабмін скоротив витрати на субвенції для надання й житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, газу та інше на 13,5 млрд гривень, при цьому виділивши на виплату монетизованих субсидій 5,5 млрд гривень.
Решту коштів спрямовано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман застерігає нову владу від зниження тарифів. Прем'єр вважає, що зниження тарифів загрожує серйозною кризою і розривом міжнародних договорів.
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