Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Смолява:
вул. Берегова,
вул. Новоставська
Іваничівський район
1. 10:00-16:00 с\р,ФОП Хомяк, ФОП Кеба, ФОП Вишневська, ФОП Пікута, АТС Павлівка, ВП"Санаторій Шахтар"ДП Волиньвугілля. с.Павлівка вул.Незалежності,
8 Березня,
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПС №35 «Голоби» ПЛ – 10 кВ Л.16-10,
Л.16-14, Л.16-15
9:00-17:00 Львівська залізниця
НП ТзОВ"Турія"
МПП "Альфа"
ФОП Мельничук А.В.
ВАТ"Цукровий завод"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПП "Будагрооснастка"
ТзОВ "К.П.Верес"
КП "Наше селище"
ФОП Вегера С.В.
ФГ "Голобська Дарівка"
С/Р Новий Мосир
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське Райво
ПАТ "Спектр"
ФОП Семенюк О.О.
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПМП"Квант"
ФОП Кухар В.С.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ПП "Пікет"
ПАТ"Укртрансгаз" смт.Голоби
с.Дарівка
с.Новий Мосир
с.Партизанське
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-446 9:00 – 17:00 с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-01. Заміна ПР-10 КТП-220. 10:00-17:00 КТП-108, с. Старосілля - Сільська рада, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини.
КТП-111 - Свято-Троїцький монастир.
КТП-220 - СВК "Мрія" (КЗС тік, ферма).
КТП-300 – КЗС.
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-15 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Зелена, 53-63, 52-72
вул.Б.Хмельницького, 10-20, 24-30, 11-25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
Старовижівський район
1. ПЛ-10кв л 13-01 з від ЛР-14 10:00-17:00 с Ниці, с Комарово, с Солов"ї, хутір Заріка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-19 09:00-16:30
ФОП Вакулюк І.С.- магазин с.Обеніжи
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Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Смолява:
вул. Берегова,
вул. Новоставська
Іваничівський район
1. 10:00-16:00 с\р,ФОП Хомяк, ФОП Кеба, ФОП Вишневська, ФОП Пікута, АТС Павлівка, ВП"Санаторій Шахтар"ДП Волиньвугілля. с.Павлівка вул.Незалежності,
8 Березня,
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПС №35 «Голоби» ПЛ – 10 кВ Л.16-10,
Л.16-14, Л.16-15
9:00-17:00 Львівська залізниця
НП ТзОВ"Турія"
МПП "Альфа"
ФОП Мельничук А.В.
ВАТ"Цукровий завод"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПП "Будагрооснастка"
ТзОВ "К.П.Верес"
КП "Наше селище"
ФОП Вегера С.В.
ФГ "Голобська Дарівка"
С/Р Новий Мосир
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське Райво
ПАТ "Спектр"
ФОП Семенюк О.О.
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПМП"Квант"
ФОП Кухар В.С.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ПП "Пікет"
ПАТ"Укртрансгаз" смт.Голоби
с.Дарівка
с.Новий Мосир
с.Партизанське
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-446 9:00 – 17:00 с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-01. Заміна ПР-10 КТП-220. 10:00-17:00 КТП-108, с. Старосілля - Сільська рада, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини.
КТП-111 - Свято-Троїцький монастир.
КТП-220 - СВК "Мрія" (КЗС тік, ферма).
КТП-300 – КЗС.
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-15 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Зелена, 53-63, 52-72
вул.Б.Хмельницького, 10-20, 24-30, 11-25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
Старовижівський район
1. ПЛ-10кв л 13-01 з від ЛР-14 10:00-17:00 с Ниці, с Комарово, с Солов"ї, хутір Заріка
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-19 09:00-16:30
ФОП Вакулюк І.С.- магазин с.Обеніжи
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