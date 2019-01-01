Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Смолява:вул. Берегова,вул. Новоставська1. 10:00-16:00 с\р,ФОП Хомяк, ФОП Кеба, ФОП Вишневська, ФОП Пікута, АТС Павлівка, ВП"Санаторій Шахтар"ДП Волиньвугілля. с.Павлівка вул.Незалежності,8 Березня,Інформацію не наданоІнформацію не надано1. ПС №35 «Голоби» ПЛ – 10 кВ Л.16-10,Л.16-14, Л.16-159:00-17:00 Львівська залізницяНП ТзОВ"Турія"МПП "Альфа"ФОП Мельничук А.В.ВАТ"Цукровий завод"Ковельське СЛАТ "Тур"ПП "Будагрооснастка"ТзОВ "К.П.Верес"КП "Наше селище"ФОП Вегера С.В.ФГ "Голобська Дарівка"С/Р Новий МосирВол.дирекція УДППЗКовельське РайвоПАТ "Спектр"ФОП Семенюк О.О.Львівська філія ПрАТ"Київстар"ПМП"Квант"ФОП Кухар В.С.ТзОВ "ВКП " Каскад "ПП "Пікет"ПАТ"Укртрансгаз" смт.Голобис.Дарівкас.Новий Мосирс.ПартизанськеІнформацію не наданоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 КТП-446 9:00 – 17:00 с.ПульмоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-29-01. Заміна ПР-10 КТП-220. 10:00-17:00 КТП-108, с. Старосілля - Сільська рада, Маневицька районна лікарня державної ветмедицини.КТП-111 - Свято-Троїцький монастир.КТП-220 - СВК "Мрія" (КЗС тік, ферма).КТП-300 – КЗС.№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-15 09:00-16:00 м.Нововолинськвул.Зелена, 53-63, 52-72вул.Б.Хмельницького, 10-20, 24-30, 11-25Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова1. ПЛ-10кв л 13-01 з від ЛР-14 10:00-17:00 с Ниці, с Комарово, с Солов"ї, хутір Заріка1. ПЛ-0,4кВКТП-19 09:00-16:30ФОП Вакулюк І.С.- магазин с.Обеніжи