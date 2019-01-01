1 червня діток до Луцького зоопарку пускатимуть за пів ціни
Сьогодні, 13:43
У луцькому зоопарку 1 червня, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, вхід до звіринця для "винуватців" свята буде за пів ціни – 20 гривень.
Про це інформують на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.
Так, у цей день на діток чекає захопливий майстер-клас "Кольорові песики"
Нагадаємо, що зоопарк працює без вихідних з 10.00 до 20.00 години. Зазвичай вартість квитків для дорослих - 60 гривень, для дітей - 40 гривень.
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Про це інформують на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.
Так, у цей день на діток чекає захопливий майстер-клас "Кольорові песики"
Нагадаємо, що зоопарк працює без вихідних з 10.00 до 20.00 години. Зазвичай вартість квитків для дорослих - 60 гривень, для дітей - 40 гривень.
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