1 червня діток до Луцького зоопарку пускатимуть за пів ціни

У луцькому зоопарку 1 червня, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, вхід до звіринця для "винуватців" свята буде за пів ціни – 20 гривень.Про це інформують на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.Так, у цей день на діток чекає захопливий майстер-клас "Кольорові песики"Нагадаємо, що зоопарк працює без вихідних з 10.00 до 20.00 години. Зазвичай вартість квитків для дорослих - 60 гривень, для дітей - 40 гривень.