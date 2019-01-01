На Львівщині оголосили жалобу за загиблим екіпажем вертольота Мі-8

У Львівській області 30 травня оголошено днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового вертольота Мі-8.Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації, передає УНН."30 травня на Львівщині оголошено днем жалоби. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомили у прес-службі.Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини. Гелікоптер впав в ніч на 30 травня 2019.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місце розташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На даний час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи.Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).