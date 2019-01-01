На Львівщині оголосили жалобу за загиблим екіпажем вертольота Мі-8
Сьогодні, 14:09
У Львівській області 30 травня оголошено днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового вертольота Мі-8.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації, передає УНН.
"30 травня на Львівщині оголошено днем жалоби. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області. Гелікоптер впав в ніч на 30 травня 2019.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.
За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місце розташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На даний час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).
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Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації, передає УНН.
"30 травня на Львівщині оголошено днем жалоби. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області. Гелікоптер впав в ніч на 30 травня 2019.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.
За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місце розташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На даний час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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