Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями
Сьогодні, 14:28
Волинські лісівники показали особливості догляду за лісовими культурами.
Не секрет: усе, що посіяно чи посаджено у землю, вимагає дбайливого ставлення. Так і в лісі. Посадили – треба доглянути. Над цим зараз особливо активно працюють лісівники, – повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Провести догляди за лісовими культурами – на ділянках, де цієї весни висадили молоденькі сіянці, – треба не лише якісно, а й вчасно.
За науковим визначенням, догляд за лісовими культурами – це сукупність агротехнічних заходів, які застосовуються для поліпшення умов приживлюваності та зростання деревних порід у лісових культурах.
На практиці – це звичне нам розпушування ґрунту, прополювання бур’янів плюс комплекс заходів для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин.
Догляди бувають механізовані та ручні.
Механізовані догляди проводяться тракторами МТЗ-92 в агрегаті з культиваторами КЛД-1,8 або КЛБ-1,7 в основному на ділянках з лісовими культурами у перші три роки.
Механізовано проводяться також догляди мотокущорізами – в процесі зрізується трав’яниста та чагарникова рослинність у міжряддях, створюються оптимальні умови для росту лісових культур на ділянках.
Догляди на ділянках лісових культур проводяться до переведення їх в покриту лісом площу. А відбувається це аж через 5 років. Так догляд за лісовими культурами переходить у новий етап – догляду за молодим лісом.
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Не секрет: усе, що посіяно чи посаджено у землю, вимагає дбайливого ставлення. Так і в лісі. Посадили – треба доглянути. Над цим зараз особливо активно працюють лісівники, – повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Провести догляди за лісовими культурами – на ділянках, де цієї весни висадили молоденькі сіянці, – треба не лише якісно, а й вчасно.
За науковим визначенням, догляд за лісовими культурами – це сукупність агротехнічних заходів, які застосовуються для поліпшення умов приживлюваності та зростання деревних порід у лісових культурах.
На практиці – це звичне нам розпушування ґрунту, прополювання бур’янів плюс комплекс заходів для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин.
Догляди бувають механізовані та ручні.
Механізовані догляди проводяться тракторами МТЗ-92 в агрегаті з культиваторами КЛД-1,8 або КЛБ-1,7 в основному на ділянках з лісовими культурами у перші три роки.
Механізовано проводяться також догляди мотокущорізами – в процесі зрізується трав’яниста та чагарникова рослинність у міжряддях, створюються оптимальні умови для росту лісових культур на ділянках.
Догляди на ділянках лісових культур проводяться до переведення їх в покриту лісом площу. А відбувається це аж через 5 років. Так догляд за лісовими культурами переходить у новий етап – догляду за молодим лісом.
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