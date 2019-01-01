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Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями

Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями
Волинські лісівники показали особливості догляду за лісовими культурами.

Не секрет: усе, що посіяно чи посаджено у землю, вимагає дбайливого ставлення. Так і в лісі. Посадили – треба доглянути. Над цим зараз особливо активно працюють лісівники, – повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Провести догляди за лісовими культурами – на ділянках, де цієї весни висадили молоденькі сіянці, – треба не лише якісно, а й вчасно.

За науковим визначенням, догляд за лісовими культурами – це сукупність агротехнічних заходів, які застосовуються для поліпшення умов приживлюваності та зростання деревних порід у лісових культурах.

На практиці – це звичне нам розпушування ґрунту, прополювання бур’янів плюс комплекс заходів для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин.

Догляди бувають механізовані та ручні.

Механізовані догляди проводяться тракторами МТЗ-92 в агрегаті з культиваторами КЛД-1,8 або КЛБ-1,7 в основному на ділянках з лісовими культурами у перші три роки.

Механізовано проводяться також догляди мотокущорізами – в процесі зрізується трав’яниста та чагарникова рослинність у міжряддях, створюються оптимальні умови для росту лісових культур на ділянках.

Догляди на ділянках лісових культур проводяться до переведення їх в покриту лісом площу. А відбувається це аж через 5 років. Так догляд за лісовими культурами переходить у новий етап – догляду за молодим лісом.

Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями
Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями
Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями
Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями



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Теги: лісівники, Волинь
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