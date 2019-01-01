Волинські лісівники розповіли, як потрібно доглядати за саджанцями





Не секрет: усе, що посіяно чи посаджено у землю, вимагає дбайливого ставлення. Так і в лісі. Посадили – треба доглянути. Над цим зараз особливо активно працюють лісівники, – повідомили у прес-службі Волинського



Провести догляди за лісовими культурами – на ділянках, де цієї весни висадили молоденькі сіянці, – треба не лише якісно, а й вчасно.



За науковим визначенням, догляд за лісовими культурами – це сукупність агротехнічних заходів, які застосовуються для поліпшення умов приживлюваності та зростання деревних порід у лісових культурах.



На практиці – це звичне нам розпушування ґрунту, прополювання бур’янів плюс комплекс заходів для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин.



Догляди бувають механізовані та ручні.



Механізовані догляди проводяться тракторами МТЗ-92 в агрегаті з культиваторами КЛД-1,8 або КЛБ-1,7 в основному на ділянках з лісовими культурами у перші три роки.



Механізовано проводяться також догляди мотокущорізами – в процесі зрізується трав’яниста та чагарникова рослинність у міжряддях, створюються оптимальні умови для росту лісових культур на ділянках.



Догляди на ділянках лісових культур проводяться до переведення їх в покриту лісом площу. А відбувається це аж через 5 років. Так догляд за лісовими культурами переходить у новий етап – догляду за молодим лісом.









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